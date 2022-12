Putin warnt vor einem „langwierigen“ Ukraine-Konflikt, da bei dem letzten Angriff sechs Menschen getötet wurden

Wladimir Putin hat davor gewarnt, dass der Einmarsch des Landes in die Ukraine „langwierig“ sein könnte.

Putin sprach am Mittwoch nach Berichten über Angriffe auf die Ukraine.

Russlands Invasion begann im Februar.

Präsident Wladimir Putin warnte am Mittwoch vor einer langwierigen Militärintervention in der Ukraine nach mehr als neun Monaten in einem Konflikt, von dem der Kreml gehofft hatte, dass er nach einem tagelangen Angriff auf Kiew enden würde.

Seine Kommentare kamen, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt hatte, dass neue russische Streiks auf einem Markt und einer Tankstelle in der Frontregion von Donezk sechs Menschen getötet und mehrere weitere verletzt hätten.

Mit dem nahenden Ein-Jahres-Konflikt haben die russischen Streitkräfte die meisten ihrer wichtigsten militärischen Ziele verfehlt, darunter den Sturz der ukrainischen Regierung, die Eroberung der Donbass-Region und die Annexion von vier Regionen.

Moskau hatte erwartet, dass die Kämpfe nur wenige Tage vor der Kapitulation der Ukraine dauern würden, aber am Mittwoch warnte Putin, dass die Ergebnisse lange auf sich warten lassen könnten.

„Was den langen Prozess des (Sehens) der Ergebnisse der speziellen Militäroperation betrifft, so ist dies natürlich ein langwieriger Prozess“, sagte Putin während eines im Fernsehen übertragenen Treffens mit dem Menschenrechtsrat des Kreml.

Aber er lobte die angekündigte Annexion von vier ukrainischen Gebieten an Russland, nachdem Moskaus Stellvertreter ein Referendum abgehalten hatten – das im Westen als Schein gebrandmarkt wurde – und ihre Integration im September ankündigten.

ERKLÄRER | Was ist die S-300-Rakete, von der berichtet wird, dass sie Polen getroffen hat?

„Neue Territorien sind aufgetaucht – nun, das ist immer noch ein bedeutendes Ergebnis für Russland und ein ernstes Problem“, sagte Putin.

Der russische Führer formalisierte die Annexion der vier südlichen und östlichen Gebiete – Donezk, Lugansk, Cherson und Saporischschja – bei einer Zeremonie im Kreml im September.

Russischer Beschuss auf dem Markt

Aber russische Truppen kontrollierten zu keinem Zeitpunkt alle diese Regionen und wurden letzten Monat nach einer monatelangen ukrainischen Gegenoffensive aus der regionalen Hauptstadt der südlichen Region Cherson vertrieben.

Im selben Monat kündigte Putin an, dass Russland nach einer Reihe von Rückschlägen auf dem Schlachtfeld, insbesondere in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine, Hunderttausende Russen mobilisieren werde, um Moskaus kämpfende Streitmacht zu stärken.

Am Mittwoch sagte er, die Hälfte der im September zum Wehrdienst einberufenen Russen sei in die Ukraine entsandt worden.

„Von 300.000 unserer mobilisierten Kämpfer, unserer Männer, Verteidiger des Vaterlandes, befinden sich 150.000 im Einsatzgebiet“, sagte Putin und fügte hinzu, dass etwa 77.000 in Kampfeinheiten seien.

Seit der Eroberung der Stadt Cherson haben sich die Kämpfe in der Ukraine auf die industrielle Donbass-Region konzentriert, wo russische Streitkräfte darauf drängen, die Frontstadt Bachmut zu erobern.

Selenskyj – nachdem er diese Woche die Frontregion besucht hatte – sagte am Mittwoch, dass russische Streitkräfte bei einem kürzlichen Beschuss sechs Zivilisten getötet und mehrere verletzt hätten.

„Terroristen haben die friedliche Stadt Kurakhove angegriffen“, sagte er in einer Erklärung in den sozialen Medien.

„Ein Markt, eine Bushaltestelle, Tankstellen und Wohngebäude wurden beschossen. Mindestens sechs Zivilisten wurden getötet, fünf verletzt.“

Die Region Donezk wird seit 2014 teilweise von russischen Streitkräften kontrolliert, als von Moskau unterstützte Separatisten die Kontrolle über den Donbas nahe der russischen Grenze an sich rissen und Moskau die Halbinsel Krim annektierte.