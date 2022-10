Putin-Unterstützer fordern starke Vergeltung für die Explosion der Kertsch-Brücke – POLITICO

Kiew – Die Feuerexplosion auf der Kertsch-Brücke am Samstag löste unter russischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Präsident Wladimir Putin unterstützen, einen Chor von Rufen nach brutaler Vergeltung gegen die Ukraine aus.

Die Aufrufe erhöhen den politischen Druck auf Putin, der im September sagte, Moskau sei bereit, „alle verfügbaren Mittel“ einzusetzen, um das Land und seine Menschen zu schützen, „wenn unser Land bedroht wird“.

„Das ist kein Bluff“, fügte Putin bei der Ankündigung der Mobilisierung von 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine hinzu.

Seine Aussage löste unter den westlichen Unterstützern der Ukraine Spekulationen über einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen gegen ukrainische Truppen aus, falls Kiew in seiner Gegenoffensive in vier vom Kreml offiziell annektierten ukrainischen Gebieten erfolgreich ist oder falls die Ukraine versucht, die Krim zurückzugewinnen. Kiew hat keine Verantwortung für die Brückenexplosion übernommen.

Sergei Markov, ein mit dem Kreml verbundener Politiker und ehemaliger Parlamentarier von Putins Partei Einiges Russland, glaubt, dass „der Terroranschlag“ auf der Kertsch-Brücke ein Beweis dafür ist, dass „die USA und ihr ukrainisches Stellvertreterregime die rote Linie immer weiter verschieben werden“.

„Keine Antwort aus Russland? Noch weiter. Und wieder? Noch weiter“, schrieb er in den sozialen Medien und forderte eine harte Antwort von Moskau.

Konstantin Dolgov, Mitglied des Oberhauses des russischen Parlaments, brandmarkte die Explosion ebenfalls als „einen Terroranschlag“ und „eine weitere finstere Manifestation der terroristischen Natur des Kiewer Marionettenregimes“.

In Bezug auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte Dolgov: „Terroristen müssen unmissverständlich behandelt werden!“

Rodion Miroshnik, der bis vor kurzem in Moskau die von Russland unterstützte Volksrepublik Lugansk vertrat, schrieb in den sozialen Medien, dass „unbeschädigte ukrainische Brücken über den Dnjepr vor dem Hintergrund einer brennenden Krimbrücke lächerlich aussehen“.

Die Schäden an der Kertsch-Brücke, die Russland mit der 2014 von Moskau illegal annektierten Halbinsel Krim verbindet, stellen nicht nur die Versorgung Russlands mit Arbeitskräften und Waffen für seine Einheiten in der Südukraine vor ein Problem. Auch für Putin persönlich ist es eine schwere Demütigung, die sich am Morgen nach seinem 70. Geburtstag ereignet hat.

Die Explosion war auch ein Schlag ins Gesicht der Propagandisten in Russlands staatlich kontrollierten Medien, die die Brücke regelmäßig als Symbol für Russlands erfolgreiche Annexion ukrainischen Territoriums benutzt haben.

Der Fernsehjournalist Vladimir Solovyov, der Anfang dieses Jahres von der EU wegen seiner Propagandaaktivitäten sanktioniert wurde, schrieb in seinem Telegram-Kanal: „Es ist Zeit zu reagieren. Auf jeden Fall verfügbar.“

Er sagte, dass die Ukraine „in dunkle Zeiten getaucht werden muss“, und forderte Russland auf, Brücken, Dämme, Eisenbahnen, Wärmekraftwerke und andere Infrastruktureinrichtungen in der Ukraine zu zerstören. Nach internationalem Recht wäre eine solche vorsätzliche Zerstörung ein Kriegsverbrechen. Die UNO sagte bereits im vergangenen Monat, Russland habe Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen, darunter Bombenanschläge auf zivile Gebiete und Hinrichtungen im Schnellverfahren.

Andrei Medvedev, ein prominenter Fernsehjournalist und stellvertretender Sprecher des Moskauer Stadtrats, sagte: „Was wird mit uns passieren? [Russia] hängt unter anderem von der Reaktion ab [of the authorities] zu den heutigen Ereignissen.“