Die afrikanischen Länder hätten ihren „rechtmäßigen Platz“ bei der Bestimmung des Schicksals der Welt verdient, sagte der russische Staatschef

Russland begrüße die zunehmende internationale Autorität einzelner afrikanischer Staaten sowie des Kontinents als Ganzes und ihren Wunsch, ihrer Stimme deutlich Gehör zu verschaffen, sagte Präsident Wladimir Putin in einem Artikel, der im Vorfeld des zweiten Russland-Afrika-Gipfels und des Russland-Afrika-Wirtschafts- und Humanitären Forums in St. Petersburg veröffentlicht wurde.

In dem von Putin für große afrikanische Medien verfassten und vom Kreml am frühen Montagmorgen geteilten Artikel sagte der russische Präsident, dass Moskau „schätzt das ehrlich erworbene Kapital der Freundschaft und Zusammenarbeit sehr“ und begrüßt den Wunsch der afrikanischen Partner „Nehmen Sie die Probleme des Kontinents selbst in die Hand.“

„Uns verbindet der gemeinsame Wunsch, ein System von Beziehungen zu gestalten, das auf der Priorität des Völkerrechts, der Achtung nationaler Interessen, der Unteilbarkeit der Sicherheit und der Anerkennung der zentralen Koordinierungsrolle der Vereinten Nationen basiert.“ Putin schrieb.

Der russische Führer sagte, dass Moskau dafür stehe „den afrikanischen Ländern ihren rechtmäßigen Platz in den Strukturen zu gewähren, die das Schicksal der Welt bestimmen“ einschließlich des UN-Sicherheitsrats und der G20, und unterstützt „die globalen Finanz- und Handelsinstitutionen so zu reformieren, dass sie ihren Interessen entsprechen.“









Der zweite Russland-Afrika-Gipfel ist für den 27. und 28. Juli geplant und findet parallel zum Wirtschafts- und Humanitären Forum statt, das voraussichtlich eine Plattform für Geschäftstreffen und Podiumsdiskussionen bieten wird. Laut Alexander Poljakow, stellvertretender Direktor der Afrika-Abteilung des russischen Außenministeriums, haben 49 Länder ihre Teilnahme bestätigt.

Das erste hochrangige Treffen, an dem fast 50 afrikanische Staatsoberhäupter teilnahmen, fand 2019 in Sotschi unter dem Motto „Für Frieden, Sicherheit und Entwicklung“ statt.