Putin stoppt die Mobilisierung von College-Studenten in zwei annektierten Regionen der Ukraine, sagen russische staatliche Medien

Andrii Kolesnyk und Kseniia Drahanyuk strahlen beide vor Aufregung, als sie sich über eine Box beugen.

Sie sind dabei, die allererste Militäruniform der Ukraine für schwangere Frauen auszupacken, die sie kürzlich in Auftrag gegeben hatten, nachdem sich eine schwangere Scharfschützin gemeldet hatte.

Das junge Paar, beide vor Kriegsbeginn Fernsehjournalisten, widmet sich nun voll und ganz ihrer unabhängigen NGO „Zemlyachki“ oder „Landsleute“, die lebenswichtige Güter für Frauen in den Streitkräften beschafft.

Die Initiative begann, als Andriis Schwester am 24. Februar, dem Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, an die Front geschickt wurde.

„Sie bekam Männeruniform, Männerunterwäsche“, sagte er. „Alles, was für Männer entworfen (war).“

Schnell wurde klar, dass Soldatinnen weit mehr brauchten als Uniformen. Von kleineren Stiefeln über leichtere Platten für schusssichere Westen bis hin zu Hygieneartikeln ist alles gefragt.

Also wandte sich das Paar an private Unternehmensspenden, Wohltätigkeitsfonds und Crowdfunding, um Waren unabhängig vom Militär zu kaufen. Einige kundenspezifische Kleidungsstücke, wie z. B. Damenanzüge, werden unter ihrer eigenen Marke von einer Fabrik in Charkiw im Osten des Landes hergestellt – einschließlich der neuen Schwangerschaftsuniform.

Andere Artikel, darunter Körperschutzplatten, Helme und Stiefel, stammen von Unternehmen aus Schweden, Mazedonien und der Türkei. Aber Kolesnyk und Drahanyuk sagen, dass sie mit der Beschaffung von Winterartikeln wie Schlafsäcken und Thermokleidung zu kämpfen haben, die für den Komfort im Winter wichtig sein werden.

Kolesnyk sagte, sie hätten bisher Ausrüstung im Wert von 1 Million US-Dollar verteilt und mindestens 3.000 Frauen geholfen. Wenn sie an vorderster Front Raketen abfeuern, könnten sie es genauso gut „mit minimalem Komfort“ tun, sagt er CNN.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums des Landes gibt es derzeit etwa 38.000 Frauen in den Streitkräften.

„Wir tun dies, um unserer Regierung zu helfen“, sagte Kolesnyk, nicht um mit ihr zu konkurrieren. Ihr Hub ist überfüllt mit Kartons voller Kits, die alle aus Crowdfunding und Stipendien bezahlt werden.

Eine körperliche Behinderung hindert Kolesnyk daran, mit seiner Schwester, seinem Vater und seinem Schwager an die Front zu gehen, was ihn traurig macht.

„Für einen Mann ist es schwer zu verstehen, dass du nicht dorthin gehen kannst und deine Schwester dort ist. Also versuche ich hier mein Bestes zu geben, um nicht nur meiner Familie, sondern der ganzen Armee zu helfen“, sagte er.

Die 21-jährige Roksolana, die aus Sicherheitsgründen nur ihren Vornamen genannt hat, kommt herein, um eine Uniform und andere Ausrüstung zu holen, bevor sie sich auf den Weg zu ihrem nächsten Einsatz macht. Als Absolventin einer Kunsthochschule trat sie im März in die Armee ein und ist jetzt Teil einer Geheimdiensteinheit.

„Es ist so wertvoll, diese Leute zu haben, die verstehen, dass wir es leid sind, Kleidung zu tragen, die drei Nummern zu groß ist“, sagte sie. „Wir hatten keine Helme, wir hatten alte Flak-Jacken, trugen Trainingsanzüge und Turnschuhe. Jetzt fühlen wir uns als Menschen.“

Sie kichert, als sie ihre neuen Stiefel mit makellos langen Fingernägeln schnürt. Bevor sie sich zum Abschied umarmen, überreicht Drahanyuk Roksolana ein Exemplar von „The Choice“, den meistverkauften Memoiren der Holocaust-Überlebenden und Psychologin Edith Eger. Das Ziel ist, dass dies ein Werkzeug sein kann, um bei der Verarbeitung von Traumata zu helfen. Zemlyachki hat auch Partnerschaften mit Militärpsychologen geschlossen, an die sich Frauen im Kampf wenden können.

