Putin spricht nicht zum G20-Gipfel – Kreml — RT World News

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte, das Gleiche gelte für ein bevorstehendes Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation

Der russische Präsident Wladimir Putin wird dem bevorstehenden G20-Gipfel nicht per Videolink beitreten oder eine aufgezeichnete Nachricht senden, hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow angekündigt. Der Beamte enthüllte auch, dass Putin zuvor persönlich die Entscheidung getroffen hatte, nicht an dem Treffen teilzunehmen, weil „müssen bleiben“ in Russland.

Auf die Frage von Journalisten am Freitag, ob das russische Staatsoberhaupt seine Grüße an die Führer ausrichten würde, die sich virtuell im indonesischen Bali versammeln, sagte Peskow: „Nein, [this is] nicht geplant.”

Er verneinte auch Putins Teilnahme am Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperationsgipfel, der nächsten Freitag in Thailands Hauptstadt Bangkok beginnt.

In Bezug auf die Gründe, warum der russische Präsident nicht zum G20-Treffen reisen wird, stellte der Kreml-Sprecher klar, dass Putin persönlich die Entscheidung getroffen habe.[which is] mit seinem Zeitplan verbunden“ und die „in der Russischen Föderation bleiben müssen.”









Am Donnerstag hatte Peskow Reportern mitgeteilt, dass das russische Staatsoberhaupt nicht persönlich an dem Treffen der Weltführer auf Bali teilnehmen werde. Die russische Delegation werde stattdessen von Außenminister Sergej Lawrow geleitet, fügte der Kreml-Sprecher hinzu.

Obwohl Jakarta von den USA und mehreren anderen Nationen unter Druck gesetzt wurde, Putin an der Teilnahme am Gipfel zu hindern, lud er den russischen Präsidenten ein.

Westliche Beamte bestehen darauf, dass Russland als Reaktion auf seine laufenden Operationen in der benachbarten Ukraine diplomatisch isoliert werden sollte.

Medienberichten zufolge hatte das Weiße Haus zuvor besondere Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass Präsident Biden seinem russischen Amtskollegen nicht über den Weg läuft, sollte dieser an dem Treffen teilnehmen.

Unterdessen wird erwartet, dass der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky per Videoverbindung an der Versammlung teilnimmt, obwohl sein Land kein Mitglied der Organisation ist.