Der Präsident plant, während einer Reise in eine der Regionen des Landes ein Treffen mit Bürgern abzuhalten

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, die Bedenken der Menschen im Zusammenhang mit der Teilmobilisierung persönlich anzusprechen, indem er eine öffentliche Versammlung abhält. Das Treffen wird voraussichtlich während seines bevorstehenden Besuchs im zentralen Oblast Twerskaja stattfinden.

„Ich werde mich sicher auch mit Leuten treffen, mit ihnen reden“ Putin sagte dem Regionalgouverneur Igor Rudenya am Montag während einer Diskussion über verschiedene Probleme im Zusammenhang mit der jüngsten Mobilisierung. Das Volk braucht „gehört werden,“ behauptete der Präsident und fügte hinzu, dass er es will „Feedback haben“ über die Mobilisierungsbemühungen.

Der Präsident forderte den Gouverneur außerdem auf, unverzüglich alle Daten zu Problemen zu sammeln, die während der Mobilisierung aufgetreten sein könnten, und ihn zu informieren „im Voraus.“ Er wird voraussichtlich noch in dieser Woche zu einer Arbeitsreise im Oblast Twerskaja eintreffen.

Putin kündigte letzte Woche das Ende der Teilmobilisierung an. Russland habe das im Präsidialdekret festgelegte Ziel der Einberufung von 300.000 Soldaten vollständig erreicht, teilte das Verteidigungsministerium damals mit. Am Montag sagte er, dass bereits 80.000 Soldaten in die Kampfzone geschickt worden seien und 50.000 von ihnen an Militäroperationen teilgenommen hätten.









Der Präsident ordnete am 21. September die teilweise Mobilisierung von Reservisten in Russland an. Das Verteidigungsministerium sagte damals, es plane, die Stärke des stehenden Heeres durch die Einberufung von Reservisten inmitten der Militärkampagne in der Ukraine, die Moskau Ende Februar startete, zu stärken.

Menschen, die in verschiedenen Regionen zu den Waffen gerufen wurden, berichteten bei mehreren Gelegenheiten über einige Probleme im Zusammenhang mit der Mobilisierungskampagne, darunter ein Mangel an Ausrüstung oder Vorräten sowie Zahlungsverzögerungen. Der Kreml räumte die Probleme ein und schuf ein spezielles Koordinierungskomitee, um eine bessere Versorgung der neu eingezogenen Truppen sicherzustellen. „Es werden Maßnahmen ergriffen, und all diese Probleme müssen gelöst werden“, sagte der Sprecher des Präsidenten Dmitri Peskow Ende Oktober.

Russland entsandte am 24. Februar Truppen in die Ukraine und berief sich auf das Versäumnis Kiews, die Vereinbarungen von Minsk umzusetzen, die den Regionen Donezk und Lugansk einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates verleihen sollten. Im Februar 2022 erkannte der Kreml die Donbass-Republiken als unabhängige Staaten an und forderte die Ukraine auf, sich offiziell zu einem neutralen Land zu erklären, das sich niemals einem westlichen Militärblock anschließen werde. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war.

Anfang Oktober wurden die Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie die Gebiete Saporoschje und Cherson offiziell Teil Russlands, nachdem die Mehrheit der Einwohner in Volksabstimmungen für den Beitritt gestimmt hatte.