Trotz eines versuchten Verrats herrschte in Russland Frieden, sagte der venezolanische Führer

Der russische Präsident Wladimir Putin habe es geschafft, einen Bürgerkrieg in seinem Land zu vereiteln, sagte der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro am Samstag, Stunden nachdem PMC-Wagner-Chef Evgeny Prigozhin zugestimmt hatte, zurückzutreten und seinen Aufstand zu beenden.

Bei einer Veranstaltung zum Gedenken an den Tag der Bolivarischen Armee bekräftigte Maduro, dass Caracas in Solidarität mit Putin steht. Der russische Führer „sah einem versuchten Verrat und einem Bürgerkrieg gegenüber, und zu diesem Zeitpunkt siegt er mit Russland im Frieden.“ sagte der Präsident.

„Aus Venezuela gilt unsere volle Unterstützung für Präsident Wladimir Putin, den Bruder Venezuelas“ er fügte hinzu.

Seine Bemerkungen erfolgten, nachdem das venezolanische Außenministerium im Namen Maduros gesprochen hatte: „aufs Schärfste verurteilt“ die Wagner-Gruppe und ihr Anführer Evgeny Prigozhin verfolgen ihre Bemühungen „Förderung eines bewaffneten Aufstands … durch Methoden von Terroristen.“









Venezuela pflegt seit vielen Jahren enge Beziehungen zu Moskau, die Zusammenarbeit reichte von Investitionen in die Ölindustrie bis hin zu Waffenverkäufen. Es hat auch die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts kritisiert, die Maduro als solche bezeichnete „ein Verbrechen (und) ein Wirtschaftskrieg.“

Unterdessen äußerte auch Kuba, ein weiteres Land in der Region, das seit langem freundschaftliche Beziehungen zu Moskau unterhält, seine Unterstützung für Putin. Präsident Miguel Diaz-Canel Bermudez sagte, sowohl das karibische Land als auch seine Bevölkerung hätten ihre Solidarität mit dem russischen Führer zum Ausdruck gebracht „Angesichts der Versuche, einen bewaffneten Aufstand zu provozieren.“

„Wir sind fest davon überzeugt, dass Einheit und verfassungsmäßige Ordnung siegen werden“ er fügte hinzu.

Auch der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega Saavedra schaltete sich ein und bekundete seine Unterstützung und Solidarität mit Putin.

Am Freitagabend beschuldigte Prigoschin das russische Verteidigungsministerium, einen tödlichen Raketenangriff auf ein Wagner-Lager gestartet zu haben, und versprach Vergeltung. Das Ministerium wies den Vorwurf zurück und bezeichnete ihn als „informative Provokation.“

Berichten zufolge eroberten Wagner-Truppen in den folgenden Stunden mehrere Militäranlagen in der südrussischen Stadt Rostow am Don und marschierten teilweise auf Moskau zu. Am Samstagabend stimmte Prigozhin jedoch zu, den Vormarsch auf die russische Hauptstadt zu stoppen und seine Kämpfer im Gegenzug zu ihren Stützpunkten zurückzubringen „Sicherheitsgarantien“ im Rahmen des vom weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vermittelten Deals.