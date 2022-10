Peking verstehe die Situation in der Ukraine vollkommen, sagte der russische Präsident dem Valdai Club

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bekannt gegeben, dass er den chinesischen Staatschef Xi Jinping nicht im Voraus über die Sonderoperation in der Ukraine informiert hat. Es sei nicht nötig, sagte Putin am Donnerstag beim Treffen des Valdai Discussion Club und fügte hinzu, dass Russland und China beide souveräne Nationen seien und dass Peking ein klares Verständnis der Situation in der Ukraine habe.

„Nein,“ sagte Putin, als Moderator Fjodor Lukjanow fragte, ob er Xi von der Militäroperation – die am 24. Februar begann – erzählt habe, als sich die beiden Führer zwanzig Tage zuvor trafen. Xi sei darüber auch nicht verärgert oder beleidigt, erklärte der russische Präsident.

„Der chinesische Staatschef ist nicht der Typ, der sich an irgendetwas ärgert“ sagte Putin und beschrieb Xi als einen „Weltklasse“ Staatsmann. Zur Vorwarnung sagte der russische Präsident: „Wir haben keinen solchen Bedarf. Wir treffen souveräne Entscheidungen, sowohl Russland als auch die Volksrepublik China.“

Die Regierung in Peking wisse, was Moskau von dem Wunsch der NATO halte, ihre Infrastruktur an die Grenzen Russlands zu verlegen, sagte Putin und fügte hinzu, dass China sich auch der Ursachen und Folgen des von den USA unterstützten Putsches in Kiew im Jahr 2014 und dessen, was seither passiert, bewusst sei der Donbass seitdem.









„Die chinesische Führung steht für pragmatische, ausgewogene Lösungen der Krise in der Ukraine mit friedlichen Mitteln, und wir respektieren diese Position“, Putin sagte Lukyanov.

In dem gemeinsamen Kommunique nach dem Treffen in Peking sagten die beiden Präsidenten, China unterstütze Russlands Vorschlag für Sicherheitsgarantien in Europa und forderte die NATO dazu auf „die ideologischen Ansätze des Kalten Krieges aufgeben, um die Souveränität, Sicherheit und Interessen anderer Staaten, die Vielfalt ihrer zivilisatorischen und kulturellen und historischen Wege zu respektieren.“

Nachdem die Feindseligkeiten in der Ukraine eskaliert waren, weigerte sich China, den USA und ihren Verbündeten bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland zu folgen, und forderte Moskau und Kiew auf, durch Verhandlungen Frieden zu erreichen. Peking reagierte auf US-Drohungen „Erhebliche Folgen“ wenn China Russland militärische oder andere Hilfe leistet, indem es sich dagegen ausspricht „Jede Form von einseitigen Sanktionen, die keine Grundlage im Völkerrecht haben.“

Der Valdai Discussion Club ist eine jährliche internationale Veranstaltung, die 2004 als Plattform für den Austausch von Ideen konzipiert wurde, die Russland für wichtig hält, um sie mit anderen globalen Akteuren zu diskutieren.