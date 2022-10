Putin reagiert auf die Frage zur nuklearen Apokalypse – RT Russia & Former Soviet Union

Der russische Präsident Wladimir Putin wurde scherzhaft „in Gedanken versunken“, als er gebeten wurde, seine Kommentare aus dem Jahr 2018 weiterzuverfolgen, wonach Russen Opfer von Aggressionen seien, die im Falle einer nuklearen Apokalypse in den Himmel kommen würden.

Während der Veranstaltung des Valdai Discussion Club am Donnerstag in Moskau sagte Moderator Fjodor Lukjanow dem russischen Präsidenten „Wir wurden ein bisschen besorgt, als wir uns an Ihre Kommentare erinnerten, die Sie hier vor vier Jahren gemacht haben, als Sie sagten, dass wir alle in den Himmel kommen würden.“

„Wir haben es nicht eilig, dorthin zu gelangen, oder?“ fragte Lukjanow.

Putin schwieg einige Sekunden, während einige Zuschauer lachten. Der Moderator brach das Schweigen mit den Worten: „Jetzt, wo du in Gedanken versunken bist, wird es alarmierend.“

Der Präsident lachte und sagte: „Ich habe mich absichtlich in Gedanken verirrt, um Sie zu alarmieren.“ das hinzufügen „Die Wirkung ist erreicht.“

2018 wurde der russische Staatschef nach der Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs gefragt. Er entgegnete, dass Moskau gemäß seiner damaligen Doktrin keinen präventiven Nuklearschlag starten, sondern nur einen Gegenangriff durchführen könne. Russland werde seine Atomsprengköpfe erst abfeuern, nachdem es bestätigt habe, dass ein potenzieller Angreifer Sprengköpfe auf russisches Territorium abgefeuert habe, erklärte der Präsident.









Dennoch merkte er an, dass die Angreifer wissen sollten, dass Vergeltungsmaßnahmen unvermeidlich seien und dass sie vernichtet würden. „Und wir, als Opfer der Aggression, als Märtyrer, werden in den Himmel kommen, während sie einfach sterben werden.“ sagte er und fügte hinzu „Sie werden nicht einmal Zeit haben, umzukehren.“

Ende Februar erließ Putin einen Befehl, den Bereitschaftsgrad der strategischen Nuklearstreitkräfte Russlands zu erhöhen, kurz nachdem Moskau seine Militäroffensive gegen die Ukraine gestartet hatte. An diesem Mittwoch beaufsichtigte der Präsident persönlich Militärübungen, die vom russischen Verteidigungsministerium durchgeführt wurden, um einen nuklearen Vergeltungsschlag durchzuführen.

In der Zwischenzeit hat Russland kürzlich gewarnt, dass die Ukraine sich darauf vorbereitet, eine „schmutzige Bombe“ zu zünden, um Moskau zu beschuldigen, und hat die USA, Großbritannien und andere Nationen aufgefordert, diese Bedenken zu untersuchen. Die Ukraine weist diese Vorwürfe zurück und behauptet stattdessen, Russland plane einen taktischen Nuklearschlag, was der Kreml ebenfalls dementiert.