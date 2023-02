Putin in Stalingrad-Rede: Russland „erneut“ von deutschen Panzern bedroht

Russland wird nach Angaben seines Präsidenten Wladimir Putin „erneut“ von deutschen Panzern bedroht. „Es ist unglaublich, aber deutsche Leopard-Panzer bedrohen uns wieder“, sagte Putin am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetarmee über Nazi-Deutschland in der Schlacht von Stalingrad. Der russische Staatschef deutete erneut einen möglichen Einsatz von Atomwaffen an.