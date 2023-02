Putin hat mich nie bedroht, sagt Deutschlands Scholz – POLITICO

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, der russische Präsident Wladimir Putin habe ihn oder Deutschland nie bedroht, nachdem Boris Johnson behauptet hatte, Putin habe dem ehemaligen britischen Premierminister mit einem Raketenangriff gedroht.

„Putin hat weder mir noch Deutschland gedroht“ in den Telefongesprächen, die die Kanzlerin mit dem russischen Führer geführt hat, sagte Scholz der deutschen Zeitung Bild in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

In einer britischen Dokumentation, die letzte Woche ausgestrahlt wurde, enthüllte Johnson, dass Putin ihn im Februar 2022 in einem langen Telefonat bedroht hatte, kurz bevor Russland in die Ukraine einmarschierte. „Er sagte ‚Boris, ich will dich nicht verletzen, aber mit einer Rakete würde es nur eine Minute dauern‘ – so ähnlich“, sagte Boris in der Dokumentation und bezog sich dabei auf Putin.

Johnson sagte, er nehme die Drohung des russischen Führers auf, bei Versuchen, ihn zu Verhandlungen über die Ukraine zu bewegen, „mitzuspielen“. Der Kreml hat jede Drohung zurückgewiesen.

Auf die Frage im Bild-Interview, ob Scholz bei Telefonaten mit dem russischen Staatschef auch ähnliche Drohungen erhalten habe, sagte die Kanzlerin „nein“.

In seinen Telefonaten mit Putin „mache ich Putin sehr deutlich, dass Russland die alleinige Verantwortung für den Krieg trägt“, sagte Scholz. „In unseren Telefongesprächen werden unsere sehr unterschiedlichen Positionen zum Krieg in der Ukraine sehr deutlich“, sagte er.

Die Bundeskanzlerin bestritt auch, dass die deutsche Entscheidung, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern, eine Bedrohung für Russland sei.

Er sagte, Deutschland liefere zusammen mit anderen Verbündeten, einschließlich der USA, Kampfpanzer an die Ukraine, damit Kiew „sich selbst verteidigen kann“.

„Dieses gemeinsame Vorgehen verhindert eine Eskalation des Krieges“, sagte Scholz.

Scholz‘ Äußerungen kommen, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davor warnte, dass „die Situation an der Front des Krieges im Osten des Landes härter wird“. Moskau setzt „immer mehr seiner Kräfte ein, um unsere Verteidigung zu durchbrechen. Jetzt ist es in Bakhmut, Vuhledar, in der Nähe von Lyman und anderen Richtungen sehr schwierig“, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache am späten Samstag.

Während die Kämpfe um diese Städte toben, enthüllte ein früher Vermittler zwischen Russland und der Ukraine zu Beginn des Krieges – der frühere israelische Premierminister Naftali Bennett, der letztes Jahr nur sechs Monate im Amt war –, dass Putin zu Beginn der Invasion versprochen hatte, Selenskyj nicht zu töten. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit Associated Press sagte Bennett, er habe Putin während eines Besuchs in Moskau im März 2022 gefragt, ob der Kreml plane, den ukrainischen Führer zu töten.

„Er sagte: ‚Ich werde Selenskyj nicht töten.‘ Ich sagte dann zu ihm: ‚Ich muss verstehen, dass Sie mir Ihr Wort geben, dass Sie Selenskyj nicht töten werden.‘ Er sagte: ‚Ich werde Zelenskyy nicht töten’“, sagte Bennett der AP. Bennett sagte, dass er nach seinem Treffen Selenskyj angerufen habe, um ihn über Putins Kommentare zu informieren.

Der Kreml hat zuvor ukrainische Behauptungen bestritten, dass Russland beabsichtigte, Selenskyj zu ermorden.