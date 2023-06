Die Lage vor Ort läuft für Moskau gut, doch eine Eskalation aus dem Westen könnte den Kreml auf die Spitze treiben

Präsident Wladimir Putin wurde am vergangenen Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg erneut zur russischen Nuklearstrategie befragt. Vor kurzem begann Moskau mit der Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland. Unterdessen hat im Inland eine öffentliche Debatte über die Möglichkeit eines ersten Atomwaffeneinsatzes gegen die NATO im Zusammenhang mit dem anhaltenden Stellvertreterkrieg in der Ukraine begonnen.

Putins Antwort brachte keine Überraschungen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Atomwaffen gehören nach wie vor zum Werkzeugkasten der Moskauer Strategie, und es gibt eine Doktrin, die die Bedingungen für ihren Einsatz festlegt. Sollte die Existenz des russischen Staates gefährdet sein, werden sie zum Einsatz kommen. Derzeit besteht jedoch keine Notwendigkeit, auf solche Instrumente zurückzugreifen.

Trotz aller Erwartungen in den USA und Westeuropa, dass Russland in dem Konflikt eine strategische Niederlage erleiden wird – das erklärte Ziel des Pentagons – glaubt Putin nicht, dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln. Die lang erwartete und viel beworbene ukrainische Gegenoffensive verläuft bisher stotternd und hat für Kiew schwere Verluste zur Folge. Das russische Militär wiederum hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und bleibt standhaft.

Westliche Lieferungen von Artilleriesystemen, Panzern und Raketen, von denen die Ukrainer hofften, dass sie den Krieg wenden würden, zeigten keine entscheidende Wirkung. Laut Putin ist es Russland gelungen, seine Waffen- und Munitionsproduktion fast zu verdreifachen und nimmt Fahrt auf. Unterdessen ist die einst mächtige Verteidigungsindustrie der Ukraine so gut wie zerstört.









Nachdem die ersten Versuche Russlands und des Westens, im vergangenen Jahr einen schnellen Sieg zu erringen, gescheitert waren, haben sich beide Seiten mit Zermürbungsstrategien zufrieden gegeben. Die USA und ihre Verbündeten setzen auf eine Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, versuchen die politische Isolation Moskaus herbeizuführen und hoffen, dass die Unzufriedenheit im Inland aufgrund der zahlreichen täglichen Entbehrungen und steigenden Kriegsopfer zunimmt. Im Prinzip ist dies der offensichtliche strategische Ansatz in einem langen Krieg, in dem der Erfolg weniger auf dem Schlachtfeld als vielmehr durch die Untergrabung des feindlichen Rückens erzielt wird.

Das Problem für den Westen ist, dass diese Strategie nicht funktioniert. Russland hat nicht nur Wege gefunden, die Wirkung westlicher Beschränkungen zu mildern, sondern hat sie auch genutzt, um die heimische Produktion wiederzubeleben und anzukurbeln. Tatsächlich haben die Sanktionen das bewirkt, was viele für unmöglich hielten: Sie haben die Wirtschaft des Landes aus dem ausgetretenen Pfad der Öl- und Gasabhängigkeit herausgeholt. Die Russen lernen wieder, das herzustellen, was sie früher konnten, sich aber nicht mehr darum kümmerten – Passagierflugzeuge, Züge, Schiffe und dergleichen, ganz zu schweigen von Kleidungsstücken und Möbeln. Die russische Regierung hat sich sogar noch höhere Ziele gesetzt, nämlich die Wiedererlangung des Niveaus der technologischen Souveränität, das sie nach dem Untergang der Sowjetunion aufgegeben hatte.

Die politische Isolation vom Westen hat Moskau von seiner traditionellen Fixierung auf Westeuropa und Nordamerika befreit und es dazu gedrängt, die weite Welt der dynamischen nichtwestlichen Nationen zu entdecken. Dabei handelt es sich nicht nur um China und Indien und den Rest der BRICS-Staaten, sondern auch um die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, den Iran und die Türkei. Letztes Wochenende teilte Putin in St. Petersburg das Podium mit dem Präsidenten Algeriens und empfing eine Friedensmission von sechs afrikanischen Führern. Nächsten Monat ist er dort Gastgeber eines zweiten Russland-Afrika-Gipfels. Seit Jahresbeginn unternahm Außenminister Sergej Lawrow drei Reisen auf den Kontinent und besuchte insgesamt ein Dutzend Länder.













Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr herrscht in Russland insgesamt Ruhe. Putin hat seine Kandidatur noch nicht bekannt gegeben, aber er sieht so entspannt aus wie eh und je, wenn es darum geht, Krieg und Frieden gleichzeitig zu bewältigen. Putin hat die Option abgelehnt, das Land durch wirtschaftliche Mobilisierung und Autarkie, allgemeine Mobilisierung und Kriegsrecht auf einen Kriegszustand zu versetzen oder Wahlen auszusetzen und durch eine Version von Stalins Staatlichem Verteidigungskomitee aus Kriegszeiten zu regieren. Stattdessen hat er im ganzen Land sorgfältig das Bild der Ruhe und Normalität gepflegt und gleichzeitig die Bevölkerung mit der Realität eines gerechten Krieges an der Grenze konfrontiert.

Die Bevölkerung hat sich weitgehend an diese gespaltene Realität angepasst. Meinungsumfragen zufolge glauben mittlerweile mehr Menschen, dass Russland den Krieg gewinnt. Die Ängste vor einer breiteren Mobilisierung sind verflogen, und einige derjenigen, die letztes Jahr eilig das Land verlassen haben, kehren zurück. Die Gräben und Gräben, die viele Beobachter noch jüngst im Putin-Lager sahen, etwa zwischen dem Verteidigungsministerium und der privaten Militärkompanie Wagner, haben sich offenbar auf Befehl des Präsidenten geschlossen. Die liberale Opposition kann nur vom Ausland aus operieren, was dem Argument des Kremls mehr Glaubwürdigkeit verleiht, dass sie mit ausländischen Mächten unter einer Decke stecken, die Waffen liefern, um russische Soldaten zu töten.

Spektakuläre Provokationen seitens der Ukrainer – etwa Einfälle in die russische Region Belgorod, der Beschuss von Grenzstädten und -dörfern, der Einsatz von Drohnen nach Moskau und anderen Städten im Landesinneren sowie Attentate auf prominente russische Persönlichkeiten – werfen gleichzeitig Fragen zu den Löchern auf im russischen inneren Sicherheitssystem haben insgesamt die Ansicht des Kremls gestärkt, dass das derzeitige Regime in Kiew nicht toleriert werden kann.













Moskaus aufkommende Langzeitkriegsstrategie zielt darauf ab, die Stärken Russlands auszunutzen und gleichzeitig die Schwachstellen der Ukraine und die Grenzen des Westens auszunutzen. Der Kreml scheint zuversichtlich, dass er seine Kriegsindustrie wieder ankurbeln und trotzdem sowohl für Waffen als auch für Butter sorgen, durch Verträge mehr Soldaten ausbilden und seine Vorteile bei Flugzeugen und Artillerie voll ausnutzen und gleichzeitig die Lücken bei Drohnen und Kommunikation schließen kann. Sie gehen außerdem davon aus, dass die weitaus höhere Verlustrate der Ukraine und die sich bald offenbar zeigende Enttäuschung über ihre Fähigkeit zum Gegenangriff trotz aller Unterstützung aus dem Westen das Vertrauen der Bevölkerung in die derzeitige Führung Kiews, insbesondere durch Präsident Wladimir verkörpert, untergraben werden Selenskyj. Der erbitterte Krieg lastet auf der Ukraine viel schwerer als auf Russland.

Der Westen wiederholt das Mantra, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen. Die russische Strategie geht davon aus, dass ein Zusammenbruch Kiews nicht länger als notwendig erachtet wird. Abgesehen davon glauben die Russen, dass es zwei Dinge gibt, vor denen sich Amerikaner und Westeuropäer wirklich fürchten. Einer, vor allem was Letztere betrifft, ist ein direkter Zusammenstoß mit der Moskauer Armee, der den Ukraine-Konflikt in einen ausgewachsenen Russland-NATO-Krieg verwandeln würde. Angesichts der Machtunterschiede ist es unwahrscheinlich, dass ein solcher Krieg lange konventionell bleiben wird, weshalb der Kreml in diesem Fall nach der nuklearen Option greifen wird, die seine Doktrin vorsieht. Zweitens besteht, insbesondere für die Amerikaner, die Möglichkeit eines europäischen Krieges, der einen nuklearen Schlagabtausch zwischen Russland und den USA provozieren würde, der die Welt zerstören würde.

Eine wirksame Abschreckung verbindet in der Regel Gewissheiten mit Unsicherheiten. Die Gewissheit, dass ein Gegner in der Lage ist, eine inakzeptable Bedrohung darzustellen, und die Ungewissheit darüber, welche genauen Maßnahmen er ergreifen würde, wenn er provoziert wird. Die Strategie der USA gegenüber Russland in der Ukraine besteht darin, die Grenzen immer weiter auszureizen, indem sie ihre militärische Unterstützung für die Ukraine Schritt für Schritt ausbauen und die Reaktion Russlands auf jede Eskalationsstufe prüfen. Bisher scheint es für Washington so gut zu sein. Ab einem bestimmten Punkt könnte eine solche Praxis diese kalkulierte Strategie jedoch in russisches Roulette verwandeln. Die geplante Ankunft der F-16 und die mögliche Lieferung von Raketen mit größerer Reichweite würden die Situation diesem Punkt näher bringen. Daher bestätigt Putin, dass die nukleare Option zum jetzigen Zeitpunkt zwar unnötig, aber nicht vom Tisch ist. Tatsächlich würde wahrscheinlich keine Atommacht zustimmen, von einer anderen besiegt zu werden, ohne die ultimative Option auszuüben.

Kehren wir jedoch von den Weltuntergangsszenarien zurück zu unserer heutigen Situation. Die Strategie des Kremls besteht offenbar darin, einen Mittelweg zwischen denen zu finden, die den Konflikt einfrieren und gleichzeitig die Errungenschaften vor Ort festschreiben möchten, und denen, die eine Eskalation zur ersten nuklearen Nutzung als Weg zum Sieg vorschlagen. Im Gegensatz zu den beiden Ansätzen, die ein frühes Ergebnis anstreben, ist der tatsächliche Kurs, den man mit bloßem Auge verfolgen kann (wer weiß, was dem Blick verborgen bleibt?), der eines langfristigen, zermürbenden Engagements, das aufgrund seiner größeren Stärke letztendlich zum Sieg Russlands führt Ressourcen, Widerstandskraft und Opferbereitschaft als der Westen. Wie alle Strategien, die auf Durchhaltevermögen basieren, wird diese sowohl zu Hause als auch an vorderster Front auf die Probe gestellt.