Es war ein seltener Moment, in dem der öffentlich sichtbare Kreml mit der Realität hinter verschlossenen Türen übereinstimmte.

Das ist laut dem Chef des britischen Mi6, der in einer seltenen Rede in Prag die erste Bestätigung westlicher Geheimdienste gab, dass der Chef der privaten Militärgruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, tatsächlich einen Deal mit Putin abgeschlossen hat, um seinen Vormarsch auf Moskau während des Jahres zu beenden Der gescheiterte Aufstand vom 24. Juni. Und er schien Tage später im Kreml zu einem Treffen mit Putin willkommen geheißen worden zu sein.

Der Mi6-Chef, bekannt als C, zeigte sich auch einigermaßen verblüfft über die Erschütterungen rund um den Kreml an diesem Wochenende und über die Geschwindigkeit, mit der Loyalitäten verschmäht und erwidert wurden.

„Wenn man sich Putins Verhalten an diesem Tag anschaut“, sagte Richard Moore über den 24. Juni, „begann Prigoschin, glaube ich, als Verräter beim Frühstück.“ Er war mit einem Abendessen begnadigt worden und einige Tage später wurde er zum Tee eingeladen. Es gibt also einige Dinge, und selbst der Chef des MI6 findet es etwas schwierig, sie zu interpretieren, wenn es darum geht, wer drin ist und wer draußen.“

Moore gab auch einen seltenen Hinweis auf den weiteren Gesundheitszustand und Aufenthaltsort von Prigozhin selbst, dessen typisch profane und häufige Veröffentlichung von Audiobotschaften auf Telegram kürzlich eingestellt wurde. Auf die Frage von CNN, ob Prigozhin „lebendig und gesund“ sei, antwortete Moore, dass der Wagner-Anführer nach dem Verständnis seiner Agentur immer noch „herumschwebe“.

Westliche Geheimdienste haben sich bisher zurückhaltend zu der gescheiterten Rebellion geäußert, aus Angst, sie könnten ein falsches Rückgrat für Russlands bekannte Entschuldigung für interne Meinungsverschiedenheiten liefern – dass diese von westlichen Spionen arrangiert und angeheizt würden. Doch die Rede vor der Kamera bot Moore die Gelegenheit, deutlich zu machen, wie schockierend die von Putin an diesem Wochenende verratene Schwäche gewesen war.

„Er hat sich wirklich nicht gegen Prigozhin gewehrt“, sagte Moore. „Er hat einen Deal abgeschlossen, um seine Haut zu retten, und dabei die guten Dienste des belarussischen Führers genutzt“, sagte er und bezog sich dabei auf die Intervention des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, der den Deal abgeschlossen hatte. „Also kann nicht einmal ich in Putins Kopf hineinschauen“, fügte er hinzu. „Ich bin mir sicher, dass ihm klar geworden ist, dass im Staat Dänemark etwas zutiefst verrottet ist – um Hamlet zu zitieren – und er musste diesen Deal abbrechen.“

Moore fügte hinzu, es sei schwierig, „eindeutige Urteile“ über das Schicksal von Wagner selbst als Söldnergruppe zu fällen, aber sie „scheinen nicht in der Ukraine engagiert zu sein“ und es „scheint Teile von ihnen in Weißrussland zu geben“.

Als Veranstaltungsort für seine Rede wählte Moore die Stadt Prag, die seiner Meinung nach die letzte europäische Hauptstadt war, in die russische Panzer vor der Ukraine einrollten. Er begann mit einem ungewöhnlich offenen Appell an die Russen, die „im Stillen entsetzt darüber sind, wie ihre Streitkräfte ukrainische Städte pulverisieren, unschuldige Familien aus ihren Häusern vertreiben und Tausende von Kindern entführen“, um für das Vereinigte Königreich zu spionieren.

„Ich lade sie ein, das zu tun, was andere in den letzten 18 Monaten bereits getan haben, und sich uns anzuschließen. … Ihre Geheimnisse werden bei uns immer sicher sein, und gemeinsam werden wir daran arbeiten, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen.“

Es war ein ungewöhnlich öffentlicher Appell, der zu der veränderten globalen Geopolitik passte, die durch Russlands Invasion in der Ukraine entstanden war.

Während Moore behauptete, dass China aufgrund seiner anhaltenden Unterstützung des Kremlchefs „absolut mitschuldig an der Invasion“ sei, fügte er hinzu, dass die Unterstützung Irans für Russland zu Spaltungen unter seinen höchsten Beamten geführt habe. „Der Iran ist eindeutig daran interessiert, aus dieser Situation so viel Geld wie möglich zu machen“, sagte er. Und während der Iran vor allem Drohnen verkauft, die normalerweise zivile Ziele treffen, fügte er hinzu: „Er wird alles verkaufen, was er entbehren kann, und glaubt, damit durchkommen zu können.“