Der Oppositionspolitiker (hier im Juni abgebildet) wird unter unmenschlichen Bedingungen in einer Strafkolonie festgehalten. (Foto: dpa) Alexej Nawalny

Moskau Der inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny ist wegen Extremismusvorwürfen zu weiteren 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil wurde am Freitag nach einer Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit verkündet.

Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin verbüßt ​​bereits elfeinhalb Jahre in einer Strafkolonie. „Es wird eine gewaltige Haftstrafe. Was eine sogenannte „stalinistische Haftstrafe“ ist, kündigte Nawalny vor der Urteilsverkündung am Donnerstag über sein Team in den sozialen Netzwerken an. Unter dem sowjetischen Diktator Josef Stalin (1879-1953) dauerte es sehr lange und In kommunistischen Zeiten waren harte Strafen üblich.

Menschenrechtler weisen immer wieder auf den angeschlagenen Gesundheitszustand Nawalnys hin, der im Sommer 2020 einen Nervengiftanschlag nur knapp überlebte. Nawalny wirft dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB und Präsident Putin vor, hinter dem Attentat vor drei Jahren zu stecken. Der Kreml bestreitet das. Nach der Behandlung in Deutschland kehrte Nawalny in seine Heimat zurück. Er wurde am Flughafen festgenommen.

Seine Anhänger kritisierten zudem, dass der neue Prozess nicht vor Gericht, sondern direkt in Nawalnys Strafkolonie in Melechowo, 260 Kilometer von Moskau entfernt, stattfand. Ihren Berichten zufolge wird er dort durch unmenschliche Haftbedingungen und dauerhafte Isolation gefoltert. Der 47-Jährige gilt international als politischer Gefangener.

Da kommt noch mehr.