Alle Augen werden diese Woche auf Wladimir Putin gerichtet sein. Es wird erwartet, dass der russische Präsident zum ersten Mal auf der Weltbühne auftritt, seit der Wagner-Aufstand seinen eisernen Griff um die Macht bedrohte.

Putin soll am Dienstag an einem virtuellen Gipfel der Shanghai Cooperation Organization (SCO) teilnehmen, einer weitgehend prorussischen regionalen Sicherheitsgruppe unter der Führung von Peking und Moskau.

Doch während die Staats- und Regierungschefs der versammelten Nationen Putin bisher ein wohlwollendes Publikum geboten haben, könnte sein Auftritt – wenn auch virtuell – einen Einblick in das Ausmaß ihrer Unterstützung nach der Beinahe-Krise am vergangenen Wochenende geben.

In dem kurzen, chaotischen Aufstand übernahm Wagner – eine private Söldnergruppe unter der Führung des Kriegsherrn Jewgeni Prigoschin – die Kontrolle über wichtige Militäreinrichtungen in zwei russischen Städten. Als Tausende von Kämpfern in Richtung Moskau marschierten, wo der Kreml schwerbewaffnete Truppen auf die Straße schickte, schien es, als stünde ein Bürgerkrieg kurz vor dem Ausbruch.

Ein geheimer Deal beendete den Aufstand abrupt, Wagner-Kämpfer zogen sich zurück und Prigozhin wurde nach Weißrussland geschickt. Doch eine Woche später bleibt vieles unklar über die Funktionsweise des Deals, das Schicksal Wagners und was dies für Putins Regime bedeutet.

Diese Fragen werden wahrscheinlich andere Staats- und Regierungschefs beschäftigen, die am Dienstag am virtuellen Gipfel teilnehmen, darunter Chinas Xi Jinping und Indiens Narendra Modi – dessen Land das diesjährige Treffen ausrichtet – sowie Vertreter asiatischer Staaten wie Pakistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan – viele von ihnen, wie Putin, sind starke Herrscher.

Experten gehen davon aus, dass Putin das Forum nutzen wird, um ein Bild der Macht zu vermitteln und den Partnern Moskaus – und damit auch der Welt – zu versichern, dass er weiterhin die Kontrolle behält.

„Es ist virtuell, also werden sie nicht persönlich dort sein, sonst würden sie Seite an Seite stehen und starke Männer sein, die Stärke zeigen“, sagte Derek Grossman, ein leitender Verteidigungsanalyst bei der RAND Corporation, einer in den USA ansässigen Denkfabrik .

Laut Grossman betrachten viele der auf dem Gipfel versammelten Staats- und Regierungschefs Russland und China fast als Vorbilder dafür, wie sie ihre Gesellschaften als autoritäre Regime führen wollen.

„Wenn Putin durch diesen (Aufstand) sichtlich erschüttert ist, dann würde ihnen das etwas sagen – dass selbst die stärksten starken Männer nicht unbedingt immun gegen mögliche Aufstände in ihren Ländern sind“, sagte Grossman.

Die SCO wurde 2001 von China, Russland und mehreren ehemaligen Sowjetstaaten in Zentralasien gegründet, um den Terrorismus zu bekämpfen und die Grenzsicherheit zu fördern. In den letzten Jahren hat die SOZ aufgrund der Bemühungen von Xi und Putin, dem westlichen Einfluss entgegenzuwirken, an Größe und Reichweite zugenommen.

Es wird erwartet, dass Iran in diesem Jahr Vollmitglied wird, nachdem es auf dem letztjährigen Gipfel ein Memorandum of Obligations unterzeichnet hat. Weißrussland, ein enger russischer Partner, der die erste Invasion in der Ukraine ins Leben gerufen hat, ist ebenfalls als Beobachterstaat eingeladen und könnte bald eine Vollmitgliedschaft anstreben, sagen Experten.

Xi und Putin, lange Zeit die beiden mächtigsten Autokraten der Welt, haben in den letzten Jahren enge Beziehungen aufgebaut und im Februar 2022, kurz bevor Putin seine Invasion in der Ukraine startete, eine Freundschaft ohne Grenzen erklärt.

China hat sich seitdem geweigert, den Krieg zu verurteilen und stattdessen Russland dringend benötigte diplomatische und wirtschaftliche Unterstützung geleistet, während es gleichzeitig die NATO dafür verantwortlich machte, den Konflikt provoziert und Fehlinformationen des Kremls verstärkt zu haben.

Aber Putins stockender Krieg hat die Partnerschaft zwischen China und Russland unter Druck gesetzt.

„(Xi) möchte die Beziehungen Chinas in Europa dadurch nicht völlig zerstören, er möchte nicht, dass China zu einem größeren Ziel der NATO wird, als es bereits vor dem Krieg war“, sagte Grossman, obwohl er die größeren Vorteile hervorhob Die Beziehungen zwischen Russland und China überwiegen alle Zweifel, die Xi möglicherweise an dem ins Stocken geratenen Krieg und seinen Auswirkungen auf Chinas globales Image hegt.

Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums wird Xi am Dienstag per Videoschalte eine Grundsatzrede zum Gipfel halten. Für Putin wäre eine klare Demonstration der Unterstützung von Xi von großem Wert.

Yasuhiro Matsuda, Professor am Institute for Advanced Studies on Asia an der Universität Tokio, deutete an, dass Peking in einer schwierigen Lage sei, weil „Russland verliert und es nichts ist, was China kontrollieren kann.“

Nach der Invasion Putins sei das ideale Ergebnis für China ein schneller Sieg Russlands gewesen, bei dem die Regierung Selenskyjs zusammenbrach und Europa und die USA machtlos seien, zu handeln, sagte Matsuda.

„Das war das beste Szenario für China – und es ist bereits vorbei“, sagte Matsuda.

Am Dienstag „muss Xi Jinping auch dem heimischen Publikum seine Autorität und Macht zeigen.“ Er wird sich also so verhalten, wie er sich zuvor verhalten hat“, fügte er hinzu.

Der Aufstand gegen Moskau könnte der größte Test für die Beziehungen zwischen Russland und China sein

Westmächte und Beobachter in demokratischen Ländern haben den gescheiterten Aufstand in Russland weithin als einen Moment der Schwäche Putins bezeichnet. Experten stellten jedoch fest, dass dies von den am Gipfel teilnehmenden autoritären Führungskollegen, die zuvor mit ihren eigenen Machtkämpfen konfrontiert waren, möglicherweise ganz anders gesehen wird.

Das SOZ-Mitglied Kasachstan erlebte im Jahr 2022 tödliche Proteste, angeheizt durch die weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Regierung. Bei der darauffolgenden Gewalt wurden mehr als 160 Menschen getötet und Tausende festgenommen. Die Behörden forderten Truppen aus Russland an, um bei der Eindämmung der Unruhen zu helfen.

Im Gegensatz dazu gelang es Putin, den Wagner-Aufstand ohne Blutvergießen zu beenden, bevor er die Hauptstadt erreichte. Er schickte seinen Herausforderer Prigozhin ins Exil und könnte sogar die Kontrolle über alle Wagner-Kämpfer erlangen, die sich bereit erklären, Verträge mit dem russischen Militär zu unterzeichnen.

„In den Augen der Chinesen und anderer Mitglieder der SOZ ist dies eine erstaunliche Leistung, denn das können nicht viele Staatsmänner“, sagte Alexander Korolev, Dozent für Politik und internationale Beziehungen an der University of New South Wales in Australien.

Das heißt nicht, dass die anderen Mitglieder keine Fragen zu dem haben, was passiert ist, sagte Korolev.

„(Aber) ich denke, sie verstehen, dass (der Aufstand) nicht das Ende von Putins Regime bedeutet“, sagte er. „In autoritären Regimen werden Führungskräfte von Zeit zu Zeit herausgefordert, und er hat der Welt und seinen Eliten gezeigt, dass er enorme Herausforderungen bewältigen kann.“

In einem Meer autoritärer Führer bleibt Indiens Modi ein seltsamer Mann.

Der demokratisch gewählte Modi, der frisch von seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden während eines Staatsbesuchs in Washington am diesjährigen SCO-Gipfel teilnimmt, ist zu einer Schlüsselfigur in den westlichen Bemühungen geworden, Chinas wachsendem Einfluss im Indopazifik entgegenzuwirken.

„Indien unterscheidet sich vom Rest der SOZ, aber ich glaube nicht, dass sie sich im Geringsten unwohl fühlen, denn in ihrer Außenpolitik geht es eigentlich nur darum, Freunde für alle und Feinde für niemanden zu sein. Ich sehe nicht, dass sie sich zu Wort melden oder so etwas“, sagte Grossman von RAND.

Der diesjährige Gipfel wird, obwohl virtuell, von Indien ausgerichtet. Die Verteidigungs- und Außenminister der Gruppierung nahmen Anfang des Jahres an persönlichen Treffen im indischen Bundesstaat Goa teil.

Indien unterhält enge Beziehungen zu Russland, das nach wie vor Indiens größter Waffenlieferant ist. Neu-Delhi hat im Ukraine-Krieg keine eindeutige Partei ergriffen, und der fortgesetzte Kauf von russischem Öl hat dazu beigetragen, Moskaus Wirtschaft zu stützen – zum Entsetzen einiger westlicher Partner.

Modi sorgte letztes Jahr beim persönlichen SOZ-Gipfel in Samarkand, Usbekistan, für Schlagzeilen, als er Putin sagte, dass jetzt nicht die Zeit für einen Krieg sei, und schien damit die Invasion direkt abzulehnen. Aber Indiens fortgesetzte wirtschaftliche Unterstützung Russlands hat diese Friedensbotschaft untergraben – und die Erklärung vom letzten Jahr könnte das Ende sein, zu dem Modi bereit ist, zu gehen, sagte Grossman.