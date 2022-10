Putin beruft den Sicherheitsrat nach der Explosion der Krimbrücke ein – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Montag eine Sitzung seines Nationalen Sicherheitsrates abhalten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag gegenüber der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS, nachdem es am Samstag zu einer feurigen Explosion auf einer strategischen Brücke auf der Krim gekommen war.

Obwohl Peskow sich weigerte zu sagen, ob sie die Explosion auf der Kertsch-Brücke, die die von Russland besetzte Krim mit Russland verbindet, erörtern würden, wird die Explosion, die Putins Lieblingsinfrastrukturprojekt – das der Schlüssel zur Versorgung der russischen Militärkämpfe in der Ukraine ist – teilweise zerstört hat, auf dem Weg sein Tagesordnung des Sicherheitsrates.

In den vergangenen Wochen hat der Kreml kaum verschleierte Drohungen ausgesprochen, sein Nukleararsenal gegen die Ukraine einzusetzen, da Kiew Gebiete zurückerobert, die Russland bei seiner Invasion des Landes besetzt hatte.

Der jüngste russische Beamte, der mit dem Säbelrasseln zu kämpfen hatte, war Generaloberst Andrej Kartapolow, der den Verteidigungsausschuss der Staatsduma leitet.

„Es wird eine Antwort geben“, dass „alle [Ukrainians] wird sich von russischer Seite fühlen, wenn festgestellt wird, dass die Ukraine für die Explosion verantwortlich ist, die die Kertsch-Brücke beschädigt hat, sagte Kartapolow am Sonntag gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Vedomosti. „Was die Antwort sein wird, werden wir herausfinden. Unser Präsident und oberster Oberbefehlshaber tut niemals das, was „Partner“ von ihm erwarten. Er tut, was nicht von ihm erwartet wird“, sagte Kartapolov.

Die ukrainische Regierung hat sich bisher nicht zu den Ursprüngen des offensichtlichen Bombenanschlags geäußert. Der Sicherheitsdienst des Landes veröffentlichte am Samstag nach der Explosion eine kryptische Nachricht auf Telegram, die lautete: „Morgendämmerung, die Brücke steht in Flammen; Nachtigall auf der Krim, The SBU [Ukrainian security service] trifft“, mit einem Bild der beschädigten Brücke.

Russland leitete eine Untersuchung der Explosion ein, und das russische Außenministerium zeigt mit dem Finger auf die Ukraine. „Die Reaktion des Kiewer Regimes auf die Zerstörung der zivilen Infrastruktur zeugt von seiner terroristischen Natur“, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Maria Zakharova, laut der russischen Nachrichtenagentur Kommersant.

Die Angst wächst, dass Russland zu einer nuklearen Antwort greifen könnte. Papst Franziskus sagte am Sonntag, dass „wir die Gefahr eines Atomkriegs nicht vergessen sollten“ und fragte: „Warum lernen wir nicht aus der Geschichte?“

Unterdessen sagte das ukrainische Verteidigungsministerium der russischen Armee getötet etwa 17 Zivilisten in der ukrainischen Region Zaporizhzhia am Sonntag.

„Ein Raketenangriff auf die Zivilbevölkerung von Saporischschja zerstörte Wohnhäuser, in denen die Menschen nachts schliefen, lebten, griff niemanden an“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte.