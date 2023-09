Moskau werde zur Schwarzmeer-Initiative erst zurückkehren, wenn der Westen die Beschränkungen für russische Agrarexporte aufhebt, sagte der Präsident

Präsident Wladimir Putin sagte, der Westen habe Moskau im Wesentlichen dazu gezwungen, seine Teilnahme an der Schwarzmeer-Getreideinitiative zu beenden, indem es die Sanktionen gegen russische Agrarexporte nicht aufgehoben habe. Der russische Staatschef äußerte sich nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan am Montag in Sotschi.