Puppy Bowl XIX: Wie man das andere große Spiel beobachtet

Wenn der Super Bowl nicht Ihr Ding ist, gibt es ein anderes Spiel, das Sie an diesem Tag sehen können.

Puppy Bowl XIX ist die 19. jährliche Veranstaltung, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Adoption von Haustieren zu schärfen, indem entzückende Tierheimwelpen verwendet werden, die entweder für Team Ruff oder Team Fluff spielen.

Die Animal Planet Show wird dieses Jahr erweitert. (CNN und Animal Planet sind beide Teil von Warner Bros. Discovery.)

Es werden mehr Welpen spielen – 122 aus 67 Tierheimen und Tierheimen in 34 Bundesstaaten – und zum ersten Mal wird der Wettbewerb von einer Tierorganisation der amerikanischen Ureinwohner und einem Welpenspieler aus Dominica, Westindien, begleitet.

Alles beginnt am Super Bowl-Sonntag mit einer Pre-Game-Show auf Animal Planet und Discovery+, „um dem Publikum einen Einblick in den Puppy Bowl-Entwurf zu geben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Puppy Bowl-Schiedsrichter Dan Schachner wird in seinem 12. Jahr als Spielleiter zurückkehren, während die Sportkommentatoren Steve Levy und Taylor Rooks zurückkehren, um Play-by-Play-Kommentare zu liefern. Das Spiel wird zusammen mit der „Kitty Half Time Show“ verschiedene Segmente von adoptierbaren Haustieren für Zuschauer enthalten, die daran interessiert sein könnten, für immer ein Zuhause zu bieten.

Der Wettbewerb wird am 12. Februar um 14:00 Uhr ET drei Stunden lang ausgestrahlt.