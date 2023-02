Puppy Bowl 2023: Wie und wann zu sehen

Super Bowl Der Sonntag wird dieses Jahr eines der größten Ereignisse im Fernsehen sein. Am 12. Februar treten die Chiefs gegen die Eagles an Rihanna betritt die Bühne in einer mit Spannung erwarteten Halbzeitleistung. Stunden vor dem großen Spiel sollten Sie sich jedoch Puppy Bowl XIX ansehen, um zu sehen, wie entzückende, adoptierbare Hunde auf den Rasen kommen.

Der Puppy Bowl geht nach unten 14:00 Uhr ET / 11:00 Uhr PT am 12. Februar mit einer Pregame-Show, die um 13:00 Uhr ET / 10:00 Uhr PT beginnt. Die Veranstaltung, die jetzt in ihrem 19. Jahr stattfindet, wird über 100 Hunde, eine Katzen-Halftime-Show, eine Welpen-Jubelgruppe und Gastauftritte von Egypt Sherrod von Flipping Virgins, Küchenchef Alex Guarnaschelli und Darstellern von zeigen Shazam! Zorn der Götter. Während der Show treffen die Zuschauer Haustiere aus dem ganzen Land und erfahren, wie sie möglicherweise ein pelziges, neues Familienmitglied adoptieren können.

Die Veranstaltung wird live übertragen über mehrere Streaming- und Kabelplattformen: Animal Planet, Discovery Channel, TBS, Discovery Plus und HBO Max. So streamen Sie das kuschelige Sportmatchup, wenn Sie kein Kabel haben.

Warner Bros. Entdeckung



Wie im letzten Jahr wird Puppy Bowl auf Discovery Plus gestreamt werden können. Die Zuschauer können Interviews mit Trainern und Trainern sehen, sich Pup Close- und Personal-Geschichten ansehen und ein Hündchen treffen, das im Trainingslager der Seattle Seahawks Hinweise von einem NFL-Spieler bekommt. Der Service kostet 5 $ pro Monat für die Basisversion, wird aber mit einer kostenlosen Testversion geliefert.

HBO Max wird den Puppy Bowl live übertragen, was eine Premiere für den Streaming-Dienst ist. Abonnements beginnen bei 10 US-Dollar pro Monat für die werbebasierte Version, aber es sind keine kostenlosen Testversionen verfügbar. Denken Sie daran, dass Werbespots Teil des Programms sein werden, da es sich um eine Livestreaming-Veranstaltung handelt, unabhängig davon, ob Sie die werbefreie oder die werbeunterstützte Version von HBO Max haben.

Liebe Animal Planet? Philo ist einer der günstigsten Live-TV-Streaming-Dienste, die das Netzwerk und den Discovery Channel in seinem Lineup anbietet. Sie können sich den Puppy Bowl auf der Plattform ansehen, der 25 US-Dollar pro Monat kostet und mit einer siebentägigen kostenlosen Testversion geliefert wird.

Wenn Sie ein Kabelschneider sind, der einen Live-TV-Streaming-Dienst bevorzugt, bietet Ihnen Sling mehr für Ihr Geld. Die Plattform überträgt TBS und den Discovery-Kanal, und Sie können den Puppy Bowl auf jedem ihrer Pläne sehen: Sling Orange (40 $), Sling Blue (40 $) oder Sling Orange & Blue (55 $). Neukunden können für ihren ersten Monat 20 US-Dollar bezahlen.