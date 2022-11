Puppentheater: Magischer Minimalismus (nd-aktuell.de)

Foto: Coralin Charnet

Beim Puppen- und Objekttheaterfestival »Theater der Dinge«, das alljährlich von der Schaubude in Berlin veranstaltet wird, berühren die ganz kleinen Formen besonders. Unter dem Titel „Traces of Uncertainty“ werden die großen Themen Migration, Krieg, Pandemieangst und koloniale Aneignung erzählt.

Ein Mann steht auf der Bühne und schüttet Reiskörner in einen offenen Koffer. Der Koffer enthält kleine Kisten und andere Objekte, die zu einem architektonischen Ensemble geformt wurden. Das kann ein Stadtteil sein, auch ein Flüchtlingslager. Die Reiskörner, die diesen Ort jetzt überschwemmen, seien Menschen, sagt Husam Abed, Menschen, die sich zu einer großen Demonstration zusammengefunden hätten. Er lässt immer mehr Reiskörner in dieses Miniaturlager fließen. Geräusche von Straßenlärm und sich bewegenden Menschenmengen werden abgespielt. Und tatsächlich beginnt das beobachtende Bewusstsein auf die Bilder der Reiskörner erinnerte Bilder von Demonstrationen zu projizieren.

Abed, ein in Jordanien geborener Puppenspieler, der lange in Prag lebt, ist ein Minimalist seines Genres. Vor einigen Jahren war er mit seiner Reiskorn-Performance »Smooth Life« bereits beim Festival »Theater der Dinge« vertreten. In dem Stück verarbeitete er für nur acht Zuschauer, die sich um einen Tisch drängten, an dem Abed spielte, die Geschichte seiner Familie: Flucht aus Palästina, Leben in Flüchtlingslagern, Träume, Sorgen.

In seiner aktuellen Produktion »War Maker« stellt er den palästinensischen Künstler Karim Shaheen, mit dem er im Flüchtlingslager Jarmouk bei Damaskus lebte, als Protagonisten vor. Shaheen trifft uns als Streichholz. Seine ganze Familie, Vater, Mutter und zwei Schwestern sind Streichhölzer. Und weil Abed Geschichten so intensiv erzählen kann, eng mit der Tradition des Geschichtenerzählens verbunden ist und Weggefährte Matej Vejdelek ihn zudem einfühlsam mit aufgenommenen Sounds unterstützt und das minimalistische Spiel mit einer Live-Kamera auf eine große Leinwand überträgt, werden auch diese Matches aufgenommen ernsthaft als Wesen. Hier entfaltet sich der ganze Zauber des Figuren- und Objekttheaters.

Abed fügt der Familiengeschichte der Shaheen eine sarkastische Wendung hinzu. Da der Krieg immer dort ausbricht, wo das Schicksal der Migranten den Helden hinführt, nach Jordanien oder Gaza, Syrien oder Bosnien, mutmaßt Abed, er sei der »Kriegsmacher«, von dem der Titel stammt.

Ähnlich minimalistisch, aber technisch noch ausgefeilter, ist »The Smallest of the Sami« der ebenfalls aus Prag stammenden Compagnie FRAS. Nur wenige Zuschauer versammeln sich in einem kleinen Raum und blicken auf einen runden Tisch, auf dem die Puppenspieler Jakob Sulik und Matej Sumbera Figuren ganz unterschiedlicher Dimensionen platzieren. Manchmal ist die Rentierherde, die sie spielen, so klein, dass die Figuren von einem langen Stab geführt werden und eine große Lupe sie wie ein magisches Auge vergrößern muss. Andererseits sind die Figuren fingergroß, manchmal bestehen sie aus bizarr geformten Wurzeln, die mit beiden Händen bewegt werden müssen.

Es erzählt die Geschichte einer Rentierherde, die von einem Mitglied des samischen Volkes vor dem Hungertod gerettet wird und dabei unerhörte Abenteuer bestehen muss. Die an der Prager Theaterakademie entstandene Inszenierung bedient sich auch Techniken des Schattentheaters. Die Lupe bündelt dann den Lichtstrahl, das Licht, das sich von der Lupe entfernt und ihr wieder nähert, erzeugt sehr große und sehr kleine Schatten. Auch dies ist magischer Minimalismus.

Das Kuratorenteam der Schaubude hatte bei großen Produktionen nicht immer ein glückliches Händchen. »Hapto« beispielsweise griff pflichtbewusst das wichtige Thema der postpandemischen Berührungsängste auf. Die Darsteller von Systemrhizoma kamen mit ihrem wenig variablen Positionsspiel kaum über die Flexibilität von Abeds Matches hinaus. Für seine Masterarbeit in Performance Studies an der Universität Hamburg hatte Shahab Anousha die faszinierende Idee, mit Objekten wie einem Staubsauger und einer Waschmaschine Geschichten über das Verschwinden zu erzählen. Allerdings fügten sich die einzelnen, teilweise sehr charmanten Episoden nicht zu einer dramaturgisch starken Geschichte zusammen.

Das Festival, das am Montag endet, zeigt auch einige Produktionen der spanischen Szene, die für hochklassiges Objekttheater bekannt ist. Basierend auf Recherchen in Kuba und Mexiko erzählt die Firma Oligor y Microscopia mit Postkarten, Papier- und Blechfiguren sowie Schattenspielen die Geschichte der »Melancholie des Touristen«. Das katalanisch-chilenische Duo Azkona & Tolosa erkundet in »Teatro Amazonas« die beiden spektakulären Gebäude des Opernhauses und des Fußballstadions im brasilianischen Manaus.

Auch aus Frankreich gibt es mehrere Produktionen wie »Tiefenrausch«. Die Künstlerin Sayeh Sirvani, die wie Shahab Anousha aus Teheran stammt, kombiniert in dieser Soloperformance die Erzählfigur der Scheherazade mit einer Meerjungfrau und taucht so in die Tiefen der Ozeane ein. Im Übrigen rief Anousha nach seinem Auftritt zur Solidarität mit den Frauen im Iran auf, die ihre Freiheit fordern. Die »Spuren der Unsicherheit«, denen dieses Festival im Titel nachgehen will, verdichten sich in Anoushas Bitte zu etwas ganz Konkretem und nicht mehr Unsicherem.

In seiner Vielfalt an Mitteln und Methoden, in der Internationalität der beteiligten Künstler und auch in der Zusammenarbeit mit über ganz Berlin verstreuten Spielstätten wie dem Tatwerk in Neukölln, dem Theater Strahl am Ostkreuz und dem Kulturhaus Schöneberg gewinnt dieses Festival zunehmend an Bedeutung Säulen der Kulturmetropole Berlin. Kultursenator Klaus Lederer gelang es erstmals in seiner Amtszeit, die Eröffnungsrede zu halten. Das kann man zumindest kulturpolitisch als eine Spur von Sicherheit für dieses Festival lesen.

www.theaterderdinge.com