München – Es ist okay! Nach vier Niederlagen in Folge gelang dem TSV 1860 der erhoffte Befreiungsschlag. Die Lions siegten beim Halleschen FC durch Tore von Morris Schröter (23.) und Julian Guttau (66.). mit 2:0.

Die sechziger Jahre in der Einzelkritik

MARCO HILLER – ANMERKUNG 3: Kleiner Startfehler, dann rutschte er mit dem Ball aus dem Strafraum und ließ ihn zu seinem Glück noch rechtzeitig passieren. Noch vor der Pause stand es 1:0, gut zehn Minuten vor Schluss.

NIKLAS LANG – ANMERKUNG 3: Gab den rustikalen und starken Tackle-Verteidiger. Bis auf ein oder zwei Ausnahmen größtenteils in Ordnung.

JESPER VERLAAT – ANMERKUNG 2: Der Kapitän entschärfte die erste gefährliche Aktion der Hausherren, er hielt seine Abwehrreihe zusammen, klärte den Ball und forderte den Torschützen unter Jubel zum 1:0 auf. Es wurde alles richtig gemacht, Herr Verlaat.

LEROY KWADWO – ANMERKUNG 3: Auch mit einer aufmerksamen Darbietung, keine Highlights, aber auch keine Aussetzer – und das will ja im Moment bei den Sechzigern schon was heißen.

FABIAN GREILINGER – ANMERKUNG 3: Nach Verletzung zurück und sofort präsent. Erwischte Sixtys erste Ecke und

Frey: Engagiert, aber oft einen Schritt zu langsam

NIKLAS TARNAT – ANMERKUNG 4: Der Sohn von Michael „Tanne“ Tarnat durfte wieder an den Start gehen. Nicht makellos, aber solide.

MARLON FREY – ANMERKUNG 4: Das als Führungslöwe geholte Ex-Zebra will noch nicht so richtig im 1860-Trikot ankommen. Engagiert, aber oft einen Schritt zu langsam. Das Spiel muss besser organisiert werden.

MORRIS SCHRÖTER – ANMERKUNG 2: Zurück in der Startelf – und wie: Starkes Solo, aber das Ziel verpasst. Wenig später bereitete er seinen eigenen abgezockten Führungstreffer vor. Seinen Auftritt als bester Löwe rundete er mit der Vorlage zum 2:0 ab.

EROLL ZEJNULLAHU – ANMERKUNG 4: Der Ex-Union-Spieler verdrängte Vrenezi zuletzt aus dem Zentrum, dieses Mal sogar aus der Startelf. Licht und Schatten: Schieße ein paar feine Pässe raus, in Sachen Effektivität gibt es noch viel zu verbessern.

Die Torgefahr von Zwart ließ zu wünschen übrig

JULIAN GUTTAU – ANMERKUNG 3: Der gebürtige Hallescher und ehemaliges HFC-Mitglied an alter Wirkungsstätte. Lange engagiert, aber blass, dann ein freudloser Torschütze zum 2:0. Endlich macht ein Löwe den Deckel drauf!

JOEL ZWARTS – ANMERKUNG 4: Hat sich in Zweikämpfe gestürzt, ist in Dribblings und Kopfballduelle gegangen, alles war super. Allerdings ließ seine Torgefahr zu wünschen übrig.

MANFRED STARKE – ANMERKUNG 4: Abgenutzt und in schlechtem Zustand, also vorerst draußen. Stabilisierte das Spiel, als er kam, bevor er ungestüm und unglücklich in seinen Gegner hineinrutschte und mit Glatt Rot zu Boden gehen musste.

ALBION VRENEZI – ANMERKUNG 4: Sixty’s Ten konnte in letzter Zeit weder in der Mitte noch auf dem Flügel glänzen, daher war es logisch, draußen zu spielen. Als Joker sorgte er für frischen Wind, scheiterte aber am 3:0 für 1860.

TIM RIEDER, FYNN LAKENMACHER UND MICHAEL GLÜCK KOMMEN ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG.