The Clash 1982 (imago / Zukunftsbild / Rudi Keuntje)

Laut zwei seiner ehemaligen Bandkollegen starb er im Alter von 65 Jahren in Norfolk, Großbritannien. Seinen musikalischen Erfolg begründete Levene erst nach seiner kurzen Zeit bei „The Clash“ mit seiner neuen Band „Public Image Ltd.“ Weltberühmt wurde die Gruppe mit „This Is Not A Lovesong“.

Diese Botschaft wurde am 13.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.