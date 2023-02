Volgens de punch-statistieken was Tommy Fury volkomen dominant in zijn split decision-overwinning op Jake Paul op zondagavond.

De Brit slaagde erin om weer op de been te komen na een knockdown in de laatste ronde van het gevecht en hij kreeg uiteindelijk de nipte overwinning op Paul.

Getty Fury kwam als beste uit de bus tegen Paul

Twitter: @CompuBox En de slagstatistieken laten zien dat Fury een goede waarde was voor de overwinning

Hoewel Paul erin slaagde een paar zware schoten te landen, was het Fury’s stoot die de meest succesvolle klap van de avond was, de jongere broer van WBC-wereldkampioen zwaargewicht Tyson Fury landde het naar believen.

Dit bleek uit de Compubox-stootstatistieken, toen Fury Paul betrapte met 39 van zijn jabs, vergeleken met 25 die de andere kant op terugkwamen.

Paul viel op met enkele van zijn krachtige stoten en slaagde er zelfs in om die knockdown in de laatste ronde te scoren.

Maar het was eigenlijk Fury die Paul met iets meer dan het dubbele versloeg in termen van krachtige stoten, de eerste vond een thuis voor 49 krachtige stoten in vergelijking met Paul’s 24.

Een van de drie juryleden scoorde het gevecht in het voordeel van Paul, ook al laten de slagstatistieken zien dat Fury zijn Amerikaanse rivaal in elke ronde te slim af was.

Fury genoot vooral succes in ronde zeven toen hij 17 stoten kreeg in vergelijking met zeven van Paul.

Getty Fury maakte aan het einde van het gevecht een emotionele indruk

Ondanks wat de slagstatistieken laten zien, onthulde Paul in zijn interview na het gevecht dat hij er niet van overtuigd is dat hij heeft verloren.

Paul zei: “Alle respect voor Tommy, hij heeft gewonnen. Beoordeel me niet op mijn overwinningen, beoordeel me op mijn verliezen.

“Ik kom terug, ik denk dat we die herkansing verdienen. Het was een geweldig gevecht, een close gevecht.

“Ik weet niet of ik het eens ben met de juryleden. Ik kreeg twee keer een 10-8 ronde, dus het is wat het is.

Ondertussen betwistte Fury zijn knock-out en zei: “Ik zal eerlijk zijn, er komen geen excuses van mij. Dat was geen knockdown, dat was een uitglijder.

“Dat was echt een uitglijder. Ik stond op en ik was niet gewond, ik ging er meteen weer in. Dat was een uitglijder.”