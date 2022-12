Puma und About You steigen ab: Porsche steigt in den DAX auf

Der DAX wird noch autolastiger: Gut zwei Monate nach seinem Börsengang ist der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche in den Leitindex Dax aufgestiegen. Für den Sportartikelhersteller Puma geht es abwärts in den MDAX.

Ein weiterer Autohersteller, die Volkswagen-Tochter Porsche AG, wird noch vor Weihnachten in den DAX aufgenommen. Auch im MDAX und SDAX gibt es einige Veränderungen. Durch die Aufnahme der Porsche AG in den Leitindex DAX steigt der Sportartikelhersteller Puma in den MDAX ab und verdrängt den Batteriehersteller Varta, der in den Small-Cap-Index SDAX abgestiegen ist. Das gab die Deutsche Börse am späten Abend bekannt. Damit fällt der Online-Modehändler About You aus dem SDAX.

PorscheAG 106:15

Zudem tauschen die derzeit noch im MDAX notierte Deutsche Wohnen und der im SDAX notierte Bioethanolhersteller Verbio die Plätze. Die Änderungen treten am Montag, den 19. Dezember in Kraft. Sie sind wichtig für Fonds, die Indizes nachbilden. Sie müssen dann entsprechend umstellen.

Mit dem Chiphersteller Elmos Semiconductor und der Tochter des US-Telekomausrüsters Adtran, Adva (Optical), gibt es auch zwei Aufsteiger im SDAX. Im Gegenzug werden der Immobilienentwickler Instone und der Spezialpharmaanbieter und Großhändler Medios aus dem Small-Cap-Index genommen. Abgesehen von Adva und Medios hatten Experten die Veränderungen in den Indizes weitgehend antizipiert.

Porsche ging vor etwas mehr als zwei Monaten an die Börse und hat seitdem fast 30 Prozent zugelegt. Mittlerweile wird das Unternehmen mit gut 98 Milliarden Euro bewertet.