Pulisic soll den Transfer-Exodus von Chelsea im Sommer anführen

Chelsea wird voraussichtlich eine Vielzahl von Spielern, darunter USMNT-Star Christian Pulisic, im Sommer abreisen lassen, während andere Vereine damit beschäftigt sind, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Das Insider-Notizbuch von ESPN enthält die neuesten.

Pulisischer Teil der Exodus-Pläne von Chelsea im Sommer

Christian Pulisic wird voraussichtlich eine Sommerräumung bei Chelsea leiten, während die Blues eine radikale Überarbeitung ihres Kaders fortsetzen, teilten Quellen ESPN mit.

Seit Todd Boehly und Clearlake Capital die Übernahme des Klubs im vergangenen Mai abgeschlossen haben, hat Chelsea 16 dauerhafte Verpflichtungen eingegangen und zwei weitere Leihspieler (Denis Zakaria und Joao Felix) mit Gesamtkosten von mehr als 600 Millionen Euro verpflichtet – einschließlich der Britische Rekordsumme von 121 Millionen Euro Verpflichtung des argentinischen Mittelfeldspielers Enzo Fernandez im Januar. Die Rekrutierungskampagne hat zu einem aufgeblähten Kader geführt, den die Blues so schnell wie möglich kürzen werden, wobei Pulisic einer von mehreren Spielern sein wird, die voraussichtlich verfügbar sein werden.

Der US-Nationalspieler war offen dafür, Stamford Bridge im Januar zu verlassen – mit Manchester United und Newcastle United unter den Vereinen, die wegen eines Deals sondiert wurden –, aber eine Knieverletzung machte jede Aussicht auf einen Wechsel zunichte. Vor seiner Verletzung spielte Pulisic 16 Mal in der Premier League, stand aber nur sechs Spiele lang in der Startelf.

Der bestehende Vertrag von Pulisic läuft im Juni 2024 aus und es gibt derzeit keine Pläne, eine Verlängerung anzubieten. Es wird erwartet, dass Chelsea Angebote für den 24-Jährigen anhört und akzeptiert, dass sie einen erheblichen Verlust auf die 64 Millionen Euro machen müssen, die Borussia Dortmund für die Übernahme des Flügelspielers im Jahr 2019 gezahlt hat.

Christian Pulisic hatte in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen. James Williamson – AMA/Getty Images

Hakim Ziyech wird wahrscheinlich auch gehen, nachdem ein Leihwechsel am Stichtag zu Paris Saint-Germain wegen Papierkram zusammengebrochen ist, während Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang vor einer düsteren Zukunft im Verein steht, nachdem er aus Chelseas Champions-League-Kader ausgeschlossen wurde.

Berichten zufolge prüft der MLS-Klub LAFC einen Wechsel für den 33-Jährigen, der nach seiner erfolgreichen Zeit bei Barcelona im vergangenen Jahr auch das Interesse der spanischen LaLiga-Klubs im Sommer wecken könnte.

Quellen haben ESPN mitgeteilt, dass Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly und Callum Hudson-Odoi ebenfalls zur Verfügung gestellt werden könnten, während sie ihre Verluste auf den 115-Millionen-Euro-Stürmer Romelu Lukaku (der derzeit bei Inter Mailand ausgeliehen ist) reduzieren werden, und es besteht Unsicherheit über N ‘Golo Kante und Mason Mount als Chelsea versuchen, das Paar dazu zu bringen, neue Verträge zu unterzeichnen.

Cheftrainer Graham Potter hat zugegeben, dass er vor einer schwierigen Herausforderung steht, jedes Mitglied eines so großen Kaders in den kommenden Wochen voll zu engagieren – zumal viele von ihnen bereits wissen, dass ihre Zukunft wahrscheinlich woanders liegt. — James Olley.

spielen 1:22 Wie „Energiespieler“ Sabitzer perfekt zu Man United passt Gab Marcotti und Julien Laurens diskutieren darüber, wie Marcel Sabitzer zu Manchester United passen wird.

Sabitzer könnte über seine Leihfrist hinaus bei Man United bleiben

Manchester United ist bereit, Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer im Sommer dauerhaft zu verpflichten, wenn er während seiner Leihe im Old Trafford beeindruckt, sagten Quellen gegenüber ESPN.

Sabitzer wechselte bis zum Ende der Saison von Bayern München zu United, mit einem Januar-Deal, der weder eine Verpflichtung noch eine Option beinhaltet, den Wechsel dauerhaft zu machen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Sabitzer im Sommer zu den Bayern zurückkehren, aber United hat dem österreichischen Nationalspieler gesagt, dass es immer noch eine Chance gibt, dass er einen langfristigen Vertrag erhalten könnte.

Manager Erik ten Hag hofft, dass die Möglichkeit, sich einen dauerhaften Wechsel nach Old Trafford zu sichern, bis zum Ende der Saison sowohl für Sabitzer als auch für Stürmer Wout Weghorst – der im Januarfenster von Burnley ausgeliehen wurde – ein Anreiz sein wird .

Sabitzer steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag, wird ihn aber voraussichtlich im Sommer endgültig verlassen. Der 28-Jährige hat die Hackordnung in der Allianz Arena verfehlt und die Bayern werden ihr Mittelfeld im Sommerfenster mit dem ablösefreien Neuzugang von Konrad Laimer von RB Leipzig weiter verstärken. — Rob Dawson.

Marcus Thuram wird Borussia Mönchengladbach voraussichtlich im Sommer verlassen. Harry Langer/DeFodi Images über Getty Images

Atletico strebt im Sommer Free Agent Thuram an

Atletico Madrid hat immer noch Borussia Mönchengladbachs Stürmer Marcus Thuram auf seiner Liste der Transferziele für den Sommer, befürchtet jedoch, dass sie im Wettbewerb mit Premier League-Klubs und Bayern München verpassen werden, teilten Quellen ESPN mit.

Der 25-jährige Thuram ist in vier Monaten ein Free Agent und wurde während des Transferfensters im Januar mit Atletico in Verbindung gebracht, als der Verein nach einem Stürmer suchte, um die Lücken zu schließen, die durch die Abgänge von Joao Felix und Matheus Cunha entstanden waren. Gladbach verhandelte jedoch nicht über Thurams Abgang und Atletico verpflichtete stattdessen Memphis Depay vom FC Barcelona für 4 Millionen Euro.

Quellen sagten, dass Atletico plant, im Juni einen neuen Wechsel für Thuram zu machen, wenn sein Vertrag ausläuft, aber an Alternativen arbeitet, falls der französische Nationalspieler bei einem anderen Verein landet.

Real Betis-Stürmer Borja Iglesias ist eine solche Option, obwohl der Vertrag des 30-Jährigen 2026 ausläuft, sodass ein Wechsel durch Betis‘ Forderungen nach einer erheblichen Ablösesumme erschwert werden könnte, um ihn gehen zu lassen.

Atletico möchte Felix nach dem Ende seiner Leihe bei Chelsea am 30. Juni dauerhaft übernehmen. Memphis kommt im Januar, um den Angriff neben Alvaro Morata und Angel Correa abzuschließen. Memphis entschied sich nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Antoine Griezmann für Atleti, und der Stürmer könnte auch der Schlüssel dazu sein, seinen internationalen Teamkollegen Thuram zu überzeugen. – Rodri Faez.

Barcelonas Ansu Fati wieder voll fit

Ergebnisse von Barcelonas internen Fitnesstests beweisen, dass Ansu Fati wieder voll fit ist, haben Quellen gegenüber ESPN bestätigt, aber der Flügelspieler steht vor einem Kampf, um sich zu beweisen und seinen Platz in der ersten Startelf zurückzuerobern.

Ansu, 20, trat 2019 als 16-Jähriger in die Szene ein, aber sein Fortschritt wurde in den letzten Jahren durch eine Reihe von Langzeitverletzungen behindert. Er kehrte am Ende der letzten Saison zurück, aber seine Minuten wurden von Trainer Xavi Hernandez sorgfältig verwaltet, und er kam in seinen 20 Einsätzen in LaLiga in dieser Saison 13 Mal von der Bank.

Eine Reihe von Tests hat nun gezeigt, dass Ansu so schnell, widerstandsfähig und in Form ist wie nie zuvor, wobei Quellen darauf bestehen, dass er es geschafft hat, in dieser Saison in insgesamt 31 Einsätzen – 22 davon – wieder zu 100% verletzungsfrei zu bleiben die von der Bank waren – als er sich einem möglichen Scheideweg in seiner Karriere nähert.

Barca-Präsident Joan Laporta gab am Donnerstag bekannt, dass er sich des Interesses von anderer Seite bewusst ist – mit Manchester United, Arsenal, Liverpool, die alle verbunden sind – aber es gab keine Angebote, den spanischen Nationalspieler zu verpflichten, an den der katalanische Klub immer noch „viel Vertrauen hat hinterlegt in“, so Laporta.

In der Zwischenzeit forderte Xavi bei Berichten über einen Transfer Geduld auf, aber ein Mangel an regelmäßigem Fußball könnte Ansus Entschlossenheit auf die Probe stellen, da er in der Hackordnung im Camp Nou hinter Robert Lewandowski, Ousmane Dembele und Raphinha liegt, wobei ein kürzlich erfolgter Wechsel zu vier Mittelfeldspielern nicht bevorzugt wird ihn.

In seinen 31 Spielen in dieser Saison hat er sechs Tore erzielt, obwohl er seit Oktober in LaLiga kein Tor mehr erzielt hat, eine Serie von 10 Spielen. Im Januar traf er jedoch dreimal, zweimal in der Copa del Rey und einmal im spanischen Supercup. – Sam Marsden und Moises Llorens.