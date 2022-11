Publikum gewinnt an Einfluss: ESC ändert seine Regeln

Erstmals seit 1980 findet der ESC nicht im Siegerland statt. Aber das ist nicht die einzige Neuheit. Die Organisatoren ändern die Abstimmungsregeln. Die Zuschauer sollten mehr Macht haben.

Beim Eurovision Song Contest entscheiden ab 2023 nur noch die Zuschauer, welche Länder das Halbfinale überstehen. Das teilte die European Broadcasting Union mit. Dementsprechend entfällt das Jury-Voting für diese beiden Shows.

Zudem können künftig auch Fans, deren Länder keine Kandidaten zum ESC entsenden, kostenpflichtig online abstimmen. Die Stimmen werden addiert und in Punkte umgerechnet. Diese haben sowohl im Halbfinale als auch im Finale das gleiche Gewicht wie ein teilnehmendes Land. Im Finale sind aber noch einmal die Jurys gefragt, deren Stimmen dann 50 Prozent der Punkte ausmachen.

Martin Österdahl, Executive Supervisor beim ESC, sagte zu den Änderungen: „In seiner 67-jährigen Geschichte hat sich der Eurovision Song Contest ständig weiterentwickelt, um relevant und spannend zu bleiben. Diese Änderungen erkennen die immense Popularität der Show an, indem sie das Publikum zum Geben bringen mehr Power für die größten Live-Musik-Events der Welt.“ Nach den Diskrepanzen bei den Jury-Stimmen aus sechs Ländern beim diesjährigen Eurovision Song Contest verlieren die Körper an Bedeutung.

Der Wettbewerb wurde von Kiew nach Liverpool verlegt

2023 findet der Musikwettbewerb in Liverpool statt, obwohl Kalush Orchestra mit „Stefania“ den ESC in Turin für die Ukraine gewonnen hat. Aufgrund des Ukraine-Krieges hatte die Reference Group, der Vorstand des ESC, erklärt, „dass unter den gegenwärtigen Umständen die Sicherheits- und Betriebsgarantien vorhanden sind, die ein Sender benötigt, um den Eurovision Song Contest gemäß den ESC-Regeln auszurichten, zu organisieren und zu produzieren , kann nicht gegeben werden“.

Das Finale findet am 13. Mai in der englischen Metropole statt, die Halbfinals am 9. und 11. Mai. Die BBC arbeite mit Vertretern des ukrainischen Senders Suspilne zusammen, um ukrainische Elemente in die Shows einzubringen und so die Kultur des Landes zu präsentieren, hieß es. Erstmals seit 1980 ist das Siegerland nicht Gastgeber des ESC.