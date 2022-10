PSV 2 – 0 Arsenal

Luuk de Jong erzielte einen Treffer und unterstützte einen weiteren in einem großartigen Cameo-Auftritt in der zweiten Halbzeit, als der PSV Arsenal mit 2:0 besiegte, wobei die Gunners die Chance verpassten, sich den ersten Platz in der Europa League-Gruppe A zu sichern.

Mikel Arteta betonte, wie wichtig es ist, die Gruppe vor dem Spiel anzuführen, wobei die Sieger direkt ins Achtelfinale einziehen und ein zusätzliches Play-off-Unentschieden umgehen, in dem die besten drittplatzierten Teams der Champions League – Barcelona und der sechsmalige Europameister – vertreten sind Ligasieger Sevilla ist bereits in der Auslosung.

Aber der PSV sah eher danach aus, die Gruppe anzuführen – nachdem er sich dank Zürichs spätem Sieg gegen Bodo/Glimt selbst für die K.-o.-Runde qualifiziert hatte – und hätte auch in der ersten Halbzeit außer Sichtweite sein können, obwohl ihre beiden Tore zu Recht ausgeschlossen wurden abseits.

Das erste war ein feines Finish von Cody Gakpo, aber die Flagge war oben. Dann, kurz vor der Halbzeit, besiegte der quirlige Xavi Simons drei Verteidiger von Arsenal, bevor er nach Hause kam, nur für den ehemaligen Flügelspieler von Aston Villa, Anwar El Ghazi, wurde von VAR bestraft, weil er im Aufbau im Abseits stand.

Cody Gakpo hatte zwei Tore wegen Abseits ausgeschlossen, holte sich aber eine Vorlage





Ruud van Nistelrooy brachte in der Pause den 32-jährigen Stürmer De Jong ins Spiel, was sich als geniale Entscheidung herausstellte. Er bereitete Joey Veerman zum PSV-Auftakt vor (55.), wehrte Rob Holding mit wenig Aufwand ab, bevor er den Ball für den Mittelfeldspieler gerade ausrichtete. Veerman traf dann nach Hause, als die niederländische Mannschaft endlich einen Torstand sah.

De Jong traf dann selbst. Gakpo spielte eine Ecke, Aaron Ramsdale, der anstelle des verletzten Matt Turner sein Europapokal-Debüt gab, scheiterte an seinem Versuch, den Ball wegzuschlagen, und ermöglichte dem PSV-Stürmer den Kopfball (63.).

Gakpo hatte in der zweiten Halbzeit wieder den Ball im Netz, aber eine weitere Abseitsfahne war oben, aber es war nicht so wichtig, da Arsenal auf der anderen Seite sehr wenig bot.

Der Kampf zwischen den Gunners und dem PSV um den ersten Platz in der Gruppe A wird nun bis zu den letzten Gruppenspielen am kommenden Donnerstag ausgetragen. Arsenal bleibt mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz, will aber mit einem klaren Sieg gegen Zürich ins Achtelfinale einziehen.

Wie PSV Arsenal besiegte

Joey Veermans hervorragendes Finish brachte den PSV in Führung





PSV hatte von Beginn an die besseren Chancen. Innerhalb von neun Minuten machte Ramsdale einen hervorragenden Stopp, um Simons zu verweigern. Der 19-Jährige fütterte dann Gakpo an der Spitze des Strafraums, aber der PSV-Kapitän rutschte aus, als er versuchte zu treffen, als er sah, wie der Ball in Ramsdales Arme rollte.

Gakpo traf kurz darauf mit dem ersten seiner beiden nicht anerkannten Tore. Er sammelte einen großartigen Steilpass, William Saliba konnte seinen Lauf nicht stoppen, bevor der PSV-Kapitän den Ball über das entgegenkommende Ramsdale in ein offenes Netz hob. Die Flagge war jedoch oben und das Tor wurde ausgeschlossen.

Der Vorfall schien die Gunners etwas aufzurütteln, als sie begannen, ihre eigenen Chancen zu sehen. Eddie Nketiah wehrte Walter Benitez aus kurzer Distanz gut ab, bevor Gabriel Martinelli einen akrobatischen Volley weit über die Latte schoss.

Team-Neuigkeiten Der PSV hat nach der 2:4-Niederlage gegen Groningen in der Eredivisie drei Änderungen vorgenommen. Everton-Leihgabe Jarrad Branthwaite kam zusammen mit Philipp Mwene und Erick Gutierrez in die XI. Jordan Teze, Armando Obispo und Guus Til ließen sich auf die Bank fallen.

Arsenal hat am Wochenende gegenüber Southampton fünf Änderungen vorgenommen. Ben White, Gabriel, Thomas Partey, Bukayo Saka und Gabriel Jesus ließen sich alle auf die Bank fallen.

Kieran Tierney, William Saliba, Albert Sambi Lokonga, Fabio Vieira und Eddie Nketiah kamen ins Spiel, wobei Aaron Ramsdale seinen ersten europäischen Einsatz anstelle des regulären Europa-League-Torhüters Matt Turner absolvierte, der mit einer leichten Verletzung ausfiel

Es war auch ein dramatisches Ende der ersten Halbzeit, als beim PSV ein weiteres Tor wegen Abseits ausgeschlossen wurde. Ein weiterer langer Pass wurde von El Ghazi in den Weg von Simons berührt. Der Teenager nutzte dann eine großartige Beinarbeit, um an Kieran Tierney, Holding und Saliba vorbeizukommen, bevor er nach Hause kam. Doch nach kurzer Wartezeit schloss VAR den Streik aus.

Arsenal hätte mit einem späten Tor den entscheidenden Schlag versetzen können. Doch nach einem sauberen Schlenzer von Martinelli wurde Martin Ödegaards Wurf mit dem letzten Schuss der Halbzeit von Benitez gekonnt weggedrückt.

Arsenal muss nächsten Donnerstag Zürich schlagen, um sich den Spitzenplatz in Gruppe A zu sichern





Die zweite Halbzeit begann mit Chancen auf beiden Seiten – Nketiah und Tierney schossen vor einer beeindruckenden Doppelparade von Ramsdale ins Aus, aber der PSV ging schließlich mit Veermans Schlitzschuss in Führung und verdoppelte sie dann dank De Jongs Kopfball schnell.

Die Niederländer hätten auch noch eins draufsetzen können, aber die Abseitsregel war wieder einmal ihre Nemesis. In einem ihrer besten Manöver fuhr Simons nach vorne und wartete auf Unterstützung, bevor er Ibrahim Sangare zu seiner Rechten auswählte. Dann fegte er einen wunderbaren Ball für Gakpo in den Strafraum, den der Stürmer abfertigte. Aber die Fahne war wieder richtig oben.

De Jong, Simons und Gakpo testeten weiterhin Arsenal in der Abwehr, aber die Gunners hätten sich spät Hoffnung machen können, einen Punkt zu retten. Nketiah schoss aus kurzer Distanz aufs Tor und hielt Walter Benitez eine schöne Parade ab. Während der Stürmer und Gabriel Jesus lauerten, war Everton-Leihgabe Jarrad Branthwaite herüber, um den losen Ball weit zu bringen, und bekam dabei einen Tritt ins Bein.

Aber der PSV war seinen Sieg sicherlich wert, da Arsenal erst seine zweite Saisonniederlage und die erste in der Europa League hinnehmen musste.

Mann des Spiels – Luuk de Jong

Es ist schwer, sich an einen Spieler zu erinnern, der zur Halbzeit einen solchen Eindruck hinterlassen hat, aber es waren großartige 45 Minuten für den Stürmer. Es war genau die Leistung, die er brauchte, als er nach einer Verletzung zurückkehrte.

Spielerbewertungen PSV: Benitez (6), Mwene (6), Ramalho (7), Branthwaite (6), Max (6), Veerman (7), Sangare (7), Gutierrez (7), Simons (8), El Ghazi (6) , Gakpo (8). Verwendete Subs: De Jong (8), Madueke (n/a), Til (n/a), Teze (n/a), Mauro Junior (n/a). Arsenal: Ramsdale (6), Tomiyasu (6), Holding (5), Saliba (5), Tierney (6), Lokonga (5), Xhaka (6), Odegaard (7), Vieira (6), Nketiah (6), Martinelli (6). Verwendete Subs: Partey (5), Saka (5), Jesus (6), Weiß (6), Gabriel (6). Mann des Spiels: Luuk de Jong.

Opta-Statistiken – das Offensivtalent des PSV

Arsenal kassierte erst seine zweite Auswärtsniederlage in der Gruppenphase der UEFA Europa League (P15 U11 U2 N2) und die erste seit November 2017 gegen den 1. FC Köln (1:0).

Nur Cody Gakpo (27 – 13 Tore, 14 Assists) und Xavi Simons (13 – 10 Tore, 3 Assists) haben in dieser Saison mehr Torbeteiligungen für PSV als Joey Veerman (12 – 7 Tore, 5 Assists).

Der eingewechselte Luuk de Jong erzielte zum vierten Mal und zum ersten Mal seit September 2016 gegen Rostov in der UFEA Champions League ein Tor und eine Vorlage in einem einzigen europäischen Spiel.

Was kommt als nächstes?

Arsenal ist am Sonntag wieder in der Premier League dabei, wenn sie in den Emiraten auf den Tabellenletzten Nottingham Forest treffen. Anpfiff 14 Uhr. Ihr letztes Spiel in der Gruppenphase der Europa League findet am Donnerstag, den 3. November, gegen Zürich statt.

Der PSV trifft am Sonntag in der Eredivisie auf NEC Nijmegen, bevor es am Donnerstag in der Gruppenphase der Europa League gegen Bodo/Glimt geht.