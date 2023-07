Der Pariser Saint-Germain-Spieler Nasser Al Khelaifi soll mit der Unterbringung von Kylian Mbappé klar sein. Die Katarer werden diese Reise innerhalb von zwei Wochen unternehmen.

Mbappé wurde eindeutig mit einem Wechsel zu seinem Heimatverein Real Madrid in Verbindung gebracht, alle 24-Jährigen ab 17 Jahren waren nun ein Top-Transfer nach Spanien und es handelt sich nicht um einen Auftrag.

„Das ist ganz einfach: Wie Kylian es tun wird, mag er es tun. Aber ich möchte ihm einen neuen Vertrag zukommen lassen. Wir werden Ihnen am besten helfen, wenn wir keine kostenlose Late-Night haben“, sagte Al Khelaifi auf einer Konferenz.