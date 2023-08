Paris Saint-Germain unterstützt Kylian Mbappé in der Auswahl. Der 24-Jährige arbeitet außerhalb der Gruppe und wird seinen im Jahr 2024 abgeschlossenen Vertrag nicht verlängern.

PSG berichtete in einer Erklärung, dass Hebben mit Mbappé zusammengearbeitet habe. Bis Mitte 2025 wird den Enkelkindern die Möglichkeit gegeben, angeschlossen zu werden, sodass es keine wilden Lichter gibt.

Die WM-Kampagnen des Jahres 2018 begannen mit der Auswahl von PSG für die Asienreise und wurden auch in diesem Jahr von der Gruppe getrennt. Am Vortag auf der Tribüne im Parc des Princes verlor Hoe de Franse Kampioen zich in Lorient (0:0).