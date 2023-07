Das Transferdrama um Superstar Kylian Mbappé geht offenbar in die nächste Runde. Paris Saint-Germain konterte dem Tauschstreit angeblich mit einem Brief an den Angreifer, der selbst in einem Brief geschrieben hatte, dass er den Vertrag nicht über den Sommer 2024 hinaus verlängern werde. In der dreiseitigen Erklärung erklärt PSG zunächst, dass der Verein immer wollte, dass Mbappé weitermacht, berichtete die französische Sportzeitung L’Equipe am Donnerstag. Eine Versetzungsanfrage zum vereinbarten Zeitpunkt würde jedoch positiv beantwortet.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

PSG spricht in dem Brief zudem von einem „enormen Schaden“, den der Klub erlitten habe, als Mitte Juni Mbappés Brief mit der Information bekannt wurde, dass er im Juni 2024 ohne Ablösesumme entlassen werden könne. Hinter den Kulissen, so berichtet L’EquipePSG macht keinen Hehl daraus, dass ein Ausscheiden ohne Abfindung erhebliche wirtschaftliche Folgen haben könnte. „Wir können einen der besten Spieler der Welt nicht umsonst gehen lassen“, sagte Vereinspräsident Nasser Al-Khelaïfi am Mittwoch in Paris angesichts anhaltender Spekulationen über einen Transfer des französischen Nationalspielers zu Real Madrid.

Die Erklärung des Clubs endete mit der Bitte, ein Treffen zu organisieren, um die bestmögliche Option, also eine Erneuerung oder einen Verkauf, zu finden, um eine „Lähmung des Clubs“ zu vermeiden. Als Ultimatum für diese Entscheidung wurde schließlich der 31. Juli gestellt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Mbappés Vertrag beim Hauptstadtklub läuft 2024 aus. Für Aufsehen sorgte ein Brief Mbappés an die PSG-Klubbosse, in dem er schrieb, dass er eine Option auf eine Verlängerung nach der nächsten Saison nicht nutzen wolle. Auch über einen Abschied in diesem Sommer wurde spekuliert, dann könnte ein Wechsel den Parisern eine hohe Ablösesumme einbringen.

Vor allem der spanische Rekordmeister Real Madrid soll Interesse an einer Verpflichtung des 24-Jährigen haben. Mbappé bestätigte kürzlich, dass er in der kommenden Saison bei PSG bleiben möchte.