Christian B. is de eerste voor de rechtbank van Braunschweig uit Mangel an Beweisen vom Vorwurf. Meer seksuele straffen zijn freigesprochen. Er bestaat nog steeds veel bezorgdheid over Madeleine 'Maddie' McCann.

Omdat er 47 jaar zijn verstreken, zullen er tot september 2025 geen gevolgen zijn, tot september 2025. Christian B. waren drie slachtoffers van seksueel misbruik. Die Taten zijn geboren tussen 2000 en 2017. De Staatssanering hanteert 15 jaar lang gratis servicekosten met een veilige veiligheidsgarantie. De Verteidigung heeft een hatte auf Freispruch-plädiert. De procedure voor het Braunschweiger Landgericht omvatte meer dan dertig behandelingsfasen. Deze kwestie is niet juridisch, maar een herziening is mogelijk.

Richterin: ‘Rule of law moet vermeden worden’

De voormalige richter van Ta Engemann zei bij de dienstverlenende dienst, Christian B. kon de „vorgeworfenen Taten nicht überführt zijn.“ Für eine Verurteilung fehlten die Beweise. “De rechtsstaat kan en moet gestopt worden”, aldus Engemann. Na 38 procedures bij de Strafkamer in Nedersaksen Braunschweig waren de drie gerechtsdeurwaarders en twee juridische ambtenaren aanwezig, de Angeklagten vrije toespraken. Viele Prozessbeobachter hatten met diesem Ausgang net, nadat de Kamer in juli op Antrag der Verteidigung den Haftbefehl gegen de meerfach vorbestraften Sexualstraftäter aufgehoben.

Staatssanwaltschaft heeft een herziene herziening voorbereid

De Verfahren tegen Christian B. staan ​​in de internationale wereld, terwijl de angst in de herfst van Madeleine «Maddie» McCann onder Mordverdachte steht. De Maddie-Komplex-oorlog is niet officieel in werking getreden. Hoewel er steeds meer problemen zijn, is een anklage niet langer afwezig. Zum Prozessauftakt in Braunschweig in februari waren Christian B. drie Vergewaltigungen en twee Fälle von sexuellem Missbrauch en Kindern in Portugal waren vooraf gerekruteerd. De Verteidigung hatte am Montag einen Freispruch gefordert, weil ihrer View nach Beweise fehlten and Zeugen nicht glaubwürdig seien. Der Angeklagte hatte am vorletzten Prozesstag die Möglichkeit zu einem letzten Wort, äußerte sich aber nicht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn voorbereidingen getroffen voor de komst van een nieuwe herziening.

Christian B. Wegen Vergewaltigung in Haft

Omdat de kans groter is dat Christian B. voor zijn straf wordt gestraft, zal hij binnen 72 jaar na het Amerikaans-Amerikaanse bewind ter dood worden veroordeeld. Als u op de hoogte bent van de huidige processen, kunt u de succesvolle implementatie van de resultaten zien. Dat is wat er gebeurde bij de Montage.

