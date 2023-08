Prozess um Tötungsdelikt en Mutter en Wiener Gericht

Een man van 22 jaar moet zijn Montag als mutmaßlicher Muttermörder vor Geschworenen am Wiener Landesgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die 54 Jahre alte Frau ben 28. Februari 2023 in de volgende Dachgeschoßwohnung in Liesing vorsätzlich getötet zu haben, indem er ihr met een keukenmesser mehrmals in Rücken en Hals stach. Dem Angklagten drohen zehn tot 20 Jahre Haft – en zusterätzlich die Unterbringung in een forensisch-therapeutischen Zentrum.