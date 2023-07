Prozess um hochrangigen Offizier in Niederösterreich vertagt – Panorama

St. Pölten – Der vom Dienst enthobene hochrangige Offizier aus Niederösterreich ist am Dienstag in St. Pölten ways of the Suspects of the Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vor Gerichtstanden. Angelastet wird dem Offizier ein vom November 2022 datierender Übergriff auf eine Mitarbeiterin. Der Betroffene bestritt den Vorwurf. Die Einzelrichterverhandlung wurde unter anderm zur Vernehmung mehrerer weiterer Zeugen vertagt. De Fortsetzung volgt op 28 september.