Prozess: Schlafende Ehefrau mit Hammer getötet – lebenslange Haft

Ein Rentner tötet seine schlafende Frau brutal mit einem Hammer. Offenbar aus Sorge vor hohen Schulden im Alter. Das Gericht findet das unverständlich – und steht vor einem Rätsel.

Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 73-Jährigen Frau In Viersen verurteilte das Landgericht Mönchengladbach den Ehemann wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Der 75-jährige Rentner gestand, Ende Mai seine schlafende Frau mit einem Hammer getötet zu haben.

Nach eigener Aussage wollte der Rentner sie vor einem Altersarmut bewahren. Das Paar hatte seinen chronisch kranken und beruflich gescheiterten 47-jährigen Sohn mehrfach finanziell unterstützt und sich dafür verschuldet. Der Angeklagte sagte vor Gericht, dass die Schulden seine Existenz bedrohten. Er sah keinen anderen Ausweg als die Tat.

Das Gericht fand die Begründung schwer verständlich. Laut Aussage eines Bankangestellten seien Schulden in Höhe von rund 32.000 Euro „auch in diesem Alter noch beherrschbar“, sagte der Vorsitzende Richter Martin Alberring. „Wenn sie ihren mittlerweile 47-jährigen Sohn nicht so massiv unterstützt hätten, hätte es überhaupt keine Engpässe gegeben“, warf er dem Angeklagten vor. Aus Sicht des Gerichts bleibt die Tat rätselhaft. Das Motiv konnte nicht geklärt werden.

Es gebe auch keine Anhaltspunkte für eine affektive Handlung, sagte der Vorsitzende in der Urteilsbegründung. Das Paar habe vor der Tat weder gestritten, noch sei die Rentnerin vom Alkohol enthemmt gewesen. Ein psychiatrischer Gutachter stufte den Mann zur Tatzeit als voll schuldfähig ein. Der 75-Jährige legte vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

