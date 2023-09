Im historischen Terrorprozess in Brüssel fordert die Anklage hohe Strafen. Allerdings starb ein Drahtzieher im Jahr 2015, ein anderer bestreitet die Schuld.

BRÜSSEL taz | Sieben Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen in Brüssel im März 2016 ist der Prozess in seine letzte und entscheidende Phase eingetreten. Am Montag hielt die belgische Staatsanwaltschaft in der belgischen Hauptstadt die ersten Plädoyers für die im Juli für schuldig befundenen Angeklagten und forderte hohe Strafen.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe für Oussama Atar, der als Drahtzieher verurteilt wurde. Auch Atar, der als unverbesserlicher Unterstützer des „Islamischen Staates“ galt, soll nachträglich die belgische Staatsbürgerschaft entzogen werden. Allerdings wäre diese Bestrafung rein symbolischer Natur, denn der im belgischen Laeken geborene Belgo-Marokkaner starb vermutlich 2017 in Syrien.

Dass er am Terrorprozess nicht teilnehmen konnte und seine Strafe nicht mehr verbüßen wird, ist eine schwere Belastung für die Opfer. Atar soll nicht nur für die Brüsseler Terrorserie mit 32 Todesopfern verantwortlich sein. Wie der französische Hauptangeklagte Salah Abdeslam gilt er auch als einer der mutmaßlichen Auftraggeber der Pariser Anschläge im November 2015, bei denen 130 Menschen getötet wurden.

Abdeslam war bereits wegen der Anschläge im November 2015 in Paris zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hat nun beantragt, seine gesamte Haftstrafe in Belgien zu verbüßen. Allerdings hatte er zuvor bestritten, an den Anschlägen in Brüssel beteiligt gewesen zu sein, da er sich zum Zeitpunkt der Terroranschläge bereits in belgischem Polizeigewahrsam befand.

Urteil in zwei Wochen

Insgesamt stehen noch acht Angeklagte vor Gericht. Sechs von ihnen droht die Höchststrafe: lebenslange Haft. Sie waren bereits am 25. Juli für schuldig befunden worden. Zwei weitere Angeklagte müssen mit milderen Strafen von bis zu zehn Jahren Haft rechnen, weil sie nur wegen Beihilfe verurteilt wurden. Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft sollen am Dienstag fortgesetzt werden.

Mit einem Urteil wird in zwei Wochen gerechnet. Eine Berufung ist nicht möglich. Der Prozess ist mit fast tausend Nebenklägern der größte in der jüngeren Geschichte Belgiens. Es gilt bereits als historisch. Seit Anfang Dezember letzten Jahres tagt das Gericht unter extremen Sicherheitsmaßnahmen im ehemaligen Nato-Hauptquartier.

Als Motive für ihr Vorgehen nannten die Angeklagten Hass auf den Westen und Rache für westliche Angriffe in Syrien. Allerdings wollte niemand die Verantwortung für die vielen Opfer in Brüssel übernehmen. Die Anwälte versuchen nun, die Strafe zu reduzieren. „Wenn das Ziel darin besteht, jemanden lebenslang ins Gefängnis zu bringen, wird er beim nächsten Mal den Knopf drücken“, sagte der Anwalt von Mohamed Abrini, der damit beauftragt wurde, einen Sprengstoffgürtel am Brüsseler Flughafen zu zünden.

Die Tunesierin Sofien Ayari könnte in Brüssel straffrei auskommen. Staatsanwalt Bernard Michel sagte, es sei nach belgischem Recht nicht möglich, seine 20-jährige Haftstrafe gegenüber früheren Gerichtsurteilen zu erhöhen. Es ging um die Anschläge von Paris und eine spätere Schießerei mit der Polizei.