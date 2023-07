Brisbane, Australien

CNN

—



Überlebende einer der schlimmsten Naturkatastrophen Neuseelands beschrieb den sengenden Schmerz, von brennendem Sand, Asche und Steinen gepeitscht zu werden während eines Vulkanausbruchs auf Whakaari oder White Island im Jahr 2019, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen.

Ihre Aussage wurde diese Woche während eines vernommen Ein von WorkSafe, der Gesundheits- und Sicherheitsbehörde des Landes, eingeleitetes Strafverfahren gegen sechs Parteien, darunter drei Brüder, denen die Insel gehört, einst beliebtes Touristenziel 48 Kilometer (30 Meilen) vor der Nordinsel Neuseelands.

Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich 47 Menschen auf Whakaari, dem traditionellen Maori-Namen der Insel, darunter Hochzeitsreisende und Familien. die bei dem Vorfall entweder starben oder schwere Verbrennungen erlitten.

Per Videolink aus Australien, Touristin Annie Lu teilte es am Donnerstag dem Gericht mit dass sie mit ihrer Mutter eine Tour zur Insel gebucht hatte, nachdem sie in einer Broschüre davon gelesen hatte, und sagte, sie seien erst gewarnt worden, als sie auf der Insel standen, dass der Vulkan auf „Stufe zwei“ sei.

„Es wurde nicht erwähnt, dass es gefährlich sein könnte“, sagte sie.

Laut Neuseelands sechsstufigem Vulkanwarnsystem bedeutet Stufe zwei „mäßige bis erhöhte Vulkanunruhen“ mit der Möglichkeit eines Ausbruchs.

Die Touristen seien mit Helmen und Gasmasken ausgestattet, hätten aber ansonsten nichts Besonderes außer geschlossenen Schuhen und Kleidung, die sie bedeckte, zu tragen oder mitzubringen, sagte Lu.

„Der Eindruck, den wir im Grunde genommen hatten, war, dass es nur ein lockerer Tagesausflug war“, sagte Lu.

Was jedoch passierte, war eine schreckliche Tortur, die bei Lu Verbrennungen an 38 % ihres Körpers hinterließ und mehrere Hauttransplantationen erforderte, die die einzigen Teile ihres Körpers, die nicht verbrannt waren, vernarbten.

Am Tag des Ausbruchs, sagte Lu, bemerkte ihre Mutter eine schwarze Wolke am Himmel, dann hörten sie jemanden rufen: „Alle rennen.“

Auf einem vor Gericht abgespielten Video waren riesige Aschewolken zu sehen, die die Touristengruppe, die von Reiseleitern von der Anlegestelle, an der ihr Boot angedockt hatte, zum Krater begleitet worden waren, in den Schatten stellten.

Lu sagte, der erste Windstoß habe ihr den Helm abgerissen, und als sie hinter einer Felsformation in Deckung ging, hielt sie ihre Gasmaske vor den Mund.

Was als nächstes geschah, verursachte Wellen fast unbeschreiblichen Schmerzes, sagte Lu.

„Es ist, als würden überall Sand und Steine ​​auf mich geworfen. Es hat wirklich sehr, sehr wehgetan“, sagte sie. „Es hat einfach gebrannt. So etwas habe ich noch nie gespürt. Es war, als ob jemand ein paar Nadeln erhitzte, bis sie eisenheiß waren, und sie einem dann alles auf den Kopf drückte.“

„Stellen Sie sich vor, Sie öffnen einen Ofen und die Hitze strömt einfach auf Sie zu. Es ist so ähnlich, aber tausendmal schlimmer.“

Das Gericht hörte ein aufgezeichnetes Interview, das Lu der Polizei mehrere Monate nach der Katastrophe gab, und am Donnerstag wurde sie gebeten, weitere Einzelheiten zu den Folgen des Ausbruchs hinzuzufügen.

„Es gab keine klaren Anweisungen oder Pläne, jeder folgte einfach seinem Kampf-oder-Flucht-Instinkt und rannte direkt zum Anleger“, sagte sie.

Lu sagte, sie sei ins Wasser gegangen, um zu verhindern, dass ihre Leggings mit ihrem Fleisch verschmolzen. Die medizinische Versorgung auf dem Boot sei „sehr begrenzt“ gewesen, fügte sie hinzu, und die Wasservorräte seien knapp geworden, da die Menschen versuchten, die Asche von ihrer Haut zu waschen.

Lu sagte dem Gericht, der Ausbruch habe sie „körperlich und geistig“ verändert.

Vor der Katastrophe arbeitete sie in der Modebranche. Danach musste sie sich eine Auszeit nehmen, um zu heilen, und konnte nicht mehr zurückkehren. „Ich habe mich beruflich komplett verändert, weil es in der Modebranche, so hart es auch klingen mag, vor allem um den Schein geht“, sagte sie.

Zuvor hatte das Gericht Aussagen der amerikanischen Touristen Matthew und Lauren Urey gehört, die auf Hochzeitsreise waren und über Royal Caribbean Cruises eine Tour zur Insel gebucht hatten.

Matthew Urey sagte, die See sei während der Fahrt mit dem kleinen Boot zur Insel extrem rau gewesen und viele Passagiere seien Seekrank geworden. Er sagte, den Touristen sei mitgeteilt worden, dass die Aktivität des Vulkans erhöht sei, was bedeute, dass sie einige Gebiete der Insel nicht besuchen könnten.

„Sie erwähnten, dass wir zu unserem Komfort Atemschutzgeräte haben würden. Das war alles, woran ich mich erinnere, als sie auf dem Boot über die Insel sagten“, sagte er. „Vielleicht haben sie noch ein paar andere Informationen gegeben, aber ich kann mich an nichts Konkretes erinnern.“

Auf der Insel führten die Führer ihre Gruppe laut Urey zum Rand des Kraters, wo sie etwa zehn Minuten verbrachten, bevor sie langsam zurückgingen.

„Ich erinnere mich, wie jemand schrie: ‚Schau!‘, und als ich hinüberschaute, sah ich eine sehr große schwarze Wolke aus dem Vulkan aufsteigen. Und da wurde uns gesagt, wir sollten weglaufen“, sagte er.

Lauren Urey sagte, die wogende schwarze Wolke sei still gewesen, aber als sie und ihr Mann sich hinter einem Felsen versteckten, hörten sie ein „lautes Knallen“, als der Vulkan ausbrach, und dann Schreie. „Hilfeschreie und Schmerzensschreie“, sagte sie in ihrer Aussage.

Matthew Urey sagte, er habe Schwierigkeiten beim Atmen, da sie von Hitzewellen umhüllt seien, die nach Schätzungen der Staatsanwaltschaft 100 Grad Celsius (212 Grad Fahrenheit) oder mehr erreichten.

„Ich weiß nicht, ob es Dampf oder heiße Asche war, aber es war überall auf uns“, sagte er.

Als sich der Himmel klarte, stapften die Überlebenden durch eine dicke Ascheschicht, um zu dem kleinen Schlauchboot zu gelangen, das am Steg angedockt war.

„Einige Menschen wurden nicht so verletzt wie andere, daher konnten einige viel einfacher auf das Boot gelangen als andere. (Einige Leute) sind darauf gesprungen und haben andere beiseite gestoßen“, sagte Lauren Urey.

Seit diesem Tag musste sich das Paar mehreren Operationen und Hauttransplantationen unterziehen.

„Wir wollten zwei Kinder haben, aber jetzt bin ich einem hohen Risiko ausgesetzt, wenn ich mich dazu entscheide, Kinder zu bekommen“, sagte Lauren Urey. „Das hat also viel mehr Auswirkungen auf mich, meinen Mann und unsere Familien als nur auf unsere körperlichen Verletzungen“, sagte sie dem Gericht.

Zu den sechs Parteien, die gegen die Anklage kämpfen, gehören drei Brüder, denen die Insel gehört, Andrew, Peter und James Buttle und ihre Firma Whakaari Management Ltd (WML), sowie ID Tours New Zealand Ltd und Tauranga Tourism Services Ltd.

Die WorkSafe-Staatsanwältin Kristy McDonald KC teilte dem Gericht mit, dass Kreuzfahrtpassagiere „vor Beginn der Tour keine Gesundheits- und Sicherheitsinformationen erhalten hätten“ und dass WML seiner Fürsorgepflicht gegenüber Touristen, die die Insel besuchten, nicht nachgekommen sei.

Sie sagte, dass WML bis 2019 mit dem Tourismus auf der Insel einen jährlichen Gewinn von etwa einer Million neuseeländischer Dollar (640.000 US-Dollar) erwirtschaftete, aber nicht genug für die Gewährleistung der Sicherheit der Einrichtungen ausgegeben wurde.

„WML musste die Risiken seiner Tätigkeit verstehen. Es hat uns nie die Mühe gemacht, die Risiken richtig zu verstehen“, sagte sie.

Die Buttles und WML bestreiten die Vorwürfe. In einer weiteren Gerichtsverhandlung, bei der die Abweisung der Anklage angestrebt wurde, sagte der Anwalt der Buttles, David Neutze, dass die Brüder kaum Kontrolle über die Touren hätten, so die CNN-Tochter Radio New Zealand.

Fünf Organisationen haben sich bereits schuldig bekannt und warten auf ihre Verurteilung, darunter Volcanis Air Safaris, Aerius, Kahu NZ und Weiße Inseltouren.

Die neuseeländische Wissenschaftsagentur GNS bekannte sich schuldig, weil sie es versäumt hatte, Hubschrauberpiloten über die Risiken zu konsultieren, und ließ eine Anklage abweisen.

Der Luxus-Charterfluganbieter Inflite bekannte sich letztes Jahr schuldig und wurde zu einer Geldstrafe von 227.500 Neuseeland-Dollar (145.000 US-Dollar) zuzüglich Gerichtskosten verurteilt. Die Vorwürfe sind mit einer Höchststrafe von 1,5 Millionen Neuseeland-Dollar (950.000 US-Dollar) verbunden.

Der Prozess wird voraussichtlich 16 Wochen dauern.