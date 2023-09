Stuttgart. Nach mehreren Verschiebungen wird der Prozess um eine Musterfeststellungsklage von Verbraucherschützern gegen Mercedes-Benz fortgesetzt. Das heutige Treffen (10:00 Uhr) ist das erste Treffen seit Beginn der Verhandlungen im Juli 2022.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Grund für die Verschiebungen waren grundsätzliche Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs (BGH), die das Gericht zunächst abwarten wollte. Heute werde geprüft, welche Auswirkungen die neue Rechtsprechung auf das Verfahren habe, wie ein Sprecher des Oberlandesgerichts vorab mitteilte.

Verbraucherzentrale will Entschädigung für Kunden einfordern

Das EuGH-Urteil vom März hat die bisherige BGH-Rechtsprechung im Zuge des Dieselskandals auf den Kopf gestellt. Die Luxemburger Richter hatten die Hürden für Schadensersatzansprüche deutlich gesenkt – und den Dieselsenat in Karlsruhe zu einem Schritt gegenüber den Verbrauchern in Deutschland gezwungen. Seit dem Urteil im Juni haben diese Menschen berechtigte Hoffnungen auf eine Entschädigung, wenn in ihren Autos illegale Abschaltvorrichtungen zur Abgasreinigung eingebaut sind.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat 2021 im Zusammenhang mit dem Dieselskandal die Musterfeststellungsklage eingereicht. Im Wesentlichen wirft der Verband dem Stuttgarter Autobauer vorsätzliche Manipulation der Abgaswerte vor und will Entschädigungen für betroffene Kunden fordern. Sollte den mehr als 2.800 Autobesitzern, die sich der Klage angeschlossen haben, ein Anspruch auf Schadensersatz zugestanden werden, müssten sie diesen noch selbst durchsetzen.

RND/dpa