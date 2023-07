CNN

Der mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspieler Kevin Spacey sagte am Donnerstag in seinem laufenden Verfahren wegen sexueller Übergriffe vor einem Gericht in London, dass er den Kläger – einen von vier Männern, die Vorwürfe gegen den Schauspieler erhoben haben – auf „romantische und intime“ Weise berührt habe.

„Er war lustig und charmant und kokett; Mit der Zeit begannen wir … ich gehe davon aus, dass ich es war … begannen, ihn auf romantischere und intimere Weise zu berühren“, sagte Spacey dem Londoner Southwark Crown Court.

Der 63-jährige Hollywoodstar bestreitet alle zwölf gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Dazu gehören drei Anklagepunkte wegen unsittlicher Übergriffe, sieben Fälle wegen sexueller Übergriffe, einer, bei dem es darum ging, eine Person zu sexuellen Aktivitäten ohne Zustimmung zu zwingen, und einer, bei dem es darum ging, eine Person zu penetrativen sexuellen Aktivitäten ohne Zustimmung zu zwingen.

Die Anklage bezieht sich auf mutmaßliche Vorfälle in und um London in den 2000er und frühen 2010er Jahren, während der zwölfjährigen Zeit, in der Spacey als künstlerischer Leiter am Londoner Old Vic Theater fungierte.

Spacey fuhr in seiner Aussage fort, dass die Beziehung des Paares „einigermaßen sexuell“ geworden sei, fügte jedoch hinzu, dass die beiden keine sexuellen Beziehungen eingegangen seien, da das Opfer „nicht weiter gehen wollte“.

„Das passiert manchmal, und wir respektieren einfach, wie weit jemand gehen will oder nicht“, sagte Spacey.

Der Schauspieler beschrieb die Zeit, die er und der Beschwerdeführer gemeinsam verbrachten, als „Spaß“ und sagte, er sei „niedergeschlagen“ angesichts der Vorwürfe, die der Ankläger gegen ihn erhoben habe.

„Ich hätte nie gedacht, dass der (Mann), den ich kannte, mir 20 Jahre später, ich weiß nicht, in den Rücken fallen würde“, sagte er.

Nach Angaben der britischen Pressevereinigung haben die Staatsanwälte ihre Argumente am Mittwoch abgeschlossen.