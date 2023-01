Prozess beginnt in San Francisco: Tesla-Anleger fordern Entschädigung von Elon Musk

2018 behauptete Elon Musk auf Twitter, er wolle Tesla privatisieren. Die Folge sind starke Kursschwankungen. Empörte Anleger fordern nun vor Gericht Entschädigung für die erlittenen Verluste.

Die voreilige Ankündigung von Elon Musk im Sommer 2018, den Elektroautokonzern Tesla an die Börse zu bringen, liegt seit Dienstag in San Francisco vor Gericht. Investoren werfen dem Tech-Milliardär in einer Sammelklage vor, dass die daraus resultierenden Kursschwankungen sie Geld gekostet haben. Im Zentrum des Verfahrens stehen Musks damalige Tweets, in denen er unter anderem behauptete, die Finanzierung für den Erwerb der Aktien mit einem Aufschlag auf den damaligen Kurs sei „gesichert“. Später stellte sich heraus, dass es keine endgültigen Zusagen gab, ein Rückzug von der Börse war nie konkret.

Zum Prozessauftakt am Dienstag in Kalifornien wurden zunächst neun Geschworene ausgewählt. Musk hatte vergeblich versucht, den Prozess nach Texas zu verlegen, wo Tesla derzeit seinen Sitz hat. Seine Anwälte argumentierten, dass potenzielle Geschworene in San Francisco im Allgemeinen voreingenommen gegenüber dem Milliardär seien. Diesen Einwand akzeptierte der Richter jedoch nicht. Die Öffentlichkeit kann den Prozess per Audioübertragung verfolgen.

Mehrere Kandidaten wurden am Dienstag aus persönlichen Gründen oder beruflichem Druck vom Jurydienst freigestellt. Viele Möchtegern-Juroren haben Musk kritisiert – und sein Anwalt Alex Spiro hat oft nach Zusicherungen einer unvoreingenommenen Bewertung der Fakten gesucht. Eine Kandidatin sagte, was sie über Musk gelesen habe, habe sie zu dem Schluss geführt, dass er „arrogant und narzisstisch“ sei. Sie schaffte es nicht unter die neun Juroren.

Richter: Die Aussagen von Musk waren nicht wahr

Als die Klage eingereicht wurde, hatte Tesla seinen Hauptsitz noch in Palo Alto im Silicon Valley südlich von San Francisco. Der lange als Tech-Visionär gefeierte Unternehmer Musk offenbarte vor allem im Zuge der Übernahme von Twitter rechte politische Ansichten, was ihn im traditionell eher liberalen Kalifornien weniger populär machte.

Richter Edward Chen hat bereits entschieden, dass Musks Aussagen in den Tweets nicht wahr waren. Während die Jury darauf aufmerksam gemacht wird, wird sie gebeten zu bewerten, ob diese Aussagen für die Anleger relevant waren und ihnen geschadet haben, indem sie sich auf sie verlassen. Sie müssen auch feststellen, ob Musk sich bewusst war, dass er falsche Aussagen machte.

Die Tweets haben Musk und Tesla viel Ärger bereitet. Der 51-Jährige und das Unternehmen zahlten laut Ermittlungen der SEC Geldbußen in Höhe von jeweils 20 Millionen US-Dollar für irreführende Investoren. Zudem musste Musk den Verwaltungsratsvorsitz abgeben und sich verpflichten, potenziell kursrelevante Tweets von Tesla genehmigen zu lassen.