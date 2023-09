Die Provinz Zuid-Holland befindet sich mit Chemours in der schlimmsten Situation. Die Provinz möchte, dass die Chemiefabrik in Dordrecht schwieriger zu verarbeiten ist, und geht damit über die gesetzlichen Grenzen hinaus.

Die Provinz ist in höchste Ordnung geraten, der Zaak ist immer noch in Ordnung. Stolk glaubte, dass er mich daran erinnern würde, dass er seit einem Jahr nicht mehr aus der Sprachausgabe erwachen würde.

Zevenbergen zegde toe that Zuid-Holland external experts gaat inchakelen. Auch die Vorgaben des Landes zum Einsatz von Chemikalien können eingesehen werden.

Deputeerden Meindert Stolk (links) und Frederik Zevenbergen nahmen an der Behandlung über Chemours teil.

Im Tussentijd doet de Provincie wat ze kan. Der Milieudienst der Provinz arbeitet in Vollzeit am Dossier-Chemours.

Im August gibt es in der Provinz ein letztes Sonderangebot, das bis zu 1 Million Euro kosten kann. Das wird opgelegd omdat Chemours eine illegale Substanz verloren haben. An diesem Tag kommt es auch zu zahlreichen illegalen Plünderungen.

Meindert Stolk, Stellvertreter Zuid-Holland

Die provinziellen Chemours führten ein letztes Mal eine Unterlassungserklärung durch und führten nicht zunächst zu einem Kriegsfehler, der dazu führte, dass Stolk sagte, „dass wir uns auf den Weg gemacht haben, was wir noch können“.

Allerdings muss die Tür offen sein, vorausgesetzt, sie wird von der Regierung bevollmächtigt. Chemours vecht vecht vrijwel elk beluit that the fabric beperkt aan bij the rechter. Jetzt können Sie die Fabrik für Ihre Grotendeels erstellen.