CNN

—



Een Taliban-gouverneur in het noorden van Afghanistan is om het leven gekomen door een explosie in zijn kantoor, hebben politiefunctionarissen aan CNN verteld.

Mohammad Dawood Muzammil, de gouverneur van de provincie Balkh, is donderdag samen met twee anderen omgekomen bij de ontploffing, zei de woordvoerder van de provinciale politie, Asif Waziri.

De oorzaak van de explosie blijft onduidelijk, maar Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid zei dat de mannen waren gedood “door de vijanden van de islam”.

Hij heeft de verdachten echter niet geïdentificeerd en geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.

“Er is een onderzoek gaande naar het incident”, zei Mujahid.

De gouverneur is een van de hoogste functionarissen die zijn vermoord sinds de radicale islamitische groepering in augustus 2021 de controle over het land heroverde na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

Sindsdien hebben de terreurgroep Islamitische Staat en zijn gelieerde organisaties een reeks dodelijke aanslagen opgeëist in Afghanistan, zowel op burgers als op leden van de Taliban.

Deze omvatten een aanval op een Sikh-tempel waarbij minstens twee mensen om het leven kwamen, een reeks incidenten in de Oost-Afghaanse stad Jalalabad en een zelfmoordaanslag op de luchthaven van Kabul.