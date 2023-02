Washington

CNN

—



De enige Proud Boy die schuldig pleitte aan opruiende samenzwering in verband met de oproer in het Amerikaanse Capitool, getuigde woensdag dat leden van de extreemrechtse organisatie geloofden dat het land op revolutie afstevende en dat zij het ‘punt van de speer’ waren.

Jeremy Bertino, een topluitenant van Proud Boys-voorzitter Enrique Tarrio, getuigde als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst die hij sloot met aanklagers tegen Tarrio en vier andere leden van de Proud Boys die beschuldigd werden van samenzwering om de certificering van de presidentsverkiezingen van 2020 te stoppen.

“We hadden een groot gevecht op onze handen. Het zou een zware strijd worden en iedereen had zich tegen ons gekeerd”, getuigde Bertino. “Mijn overtuiging was dat we de touwtjes in handen moesten nemen en min of meer de leiders moesten zijn waar we onszelf voor hadden opgebouwd.”

Zijn getuigenis stelde aanklagers in staat om juryleden te laten zien hoe de gebeurtenissen van 6 januari 2021 zich ontvouwden in de geest van een toplid van de organisatie terwijl hij het online bekeek vanuit zijn huis in North Carolina en berichten naar zijn ‘broers’ stuurde over het aanvallen van toenmalig House Spreker Nancy Pelosi en verzekerde hen dat leden van de extreem-linkse groep Antifa er niet waren om hen tegen te houden.

Sommige berichten in de rechtbank waren afkomstig van beklaagden in de zaak, voor wie Bertino zei dat hij “een kogel zou opvangen”. Maar Bertino en de vijf beklaagden – Tarrio, Ethan Nordean, Zachary Rehl, Joseph Biggs en Dominic Pezzola – maakten tijdens de getuigenis zelden oogcontact.

Er was geen met voorbedachten rade of specifiek plan om het Capitool te bestormen, getuigde Bertino, eraan toevoegend dat het krijgen van de Proud Boys om te communiceren en samen te werken zoiets was als ‘katten hoeden’. De Proud Boys hadden verschillende groepsberichten van de dagen voor de rel waarin leden vermeldden dat ze naar het Capitool waren afgedaald, volgens bewijsstukken die door aanklagers werden getoond.

Toen de rechtszaak tegen de verkiezingen van 2020 mislukte, begonnen leden van de Proud Boys – die zichzelf zagen als de “voetsoldaten van rechts” – te geloven dat het land op weg was naar een “totale revolutie”, getuigde Bertino.

“Ik voelde het aankomen”, zei hij.

De Proud Boys geloofden dat de regering werd gecontroleerd door ‘commies’, getuigde hij, en ze begonnen zich tegen de politie te keren, die de groep steeds meer als hun vijand zag. Iedereen in de organisatie voelde zich “wanhopig”, ook Tarrio, vertelde Bertino aan de jury.

“Zijn tonen waren berekend,” zei Bertino over Tarrio. “Koud, maar zeer vastberaden. Hij voelde precies hetzelfde als ik.’

Leden werden ook geïnspireerd door de verwijzing van de toenmalige president Donald Trump naar hun organisatie in een presidentieel debat in 2020, waar hij de groep vertelde “een stap terug te doen en stand-by te staan”. Bertino getuigde dat er na het debat “non-stop verzoeken om lidmaatschap” waren, met name van mensen die bijeenkomsten wilden bijwonen, en dat de groep nieuwe leden minder doorlichtte om de aanmeldingen bij te houden.

Tijdens het kruisverhoor zei Bertino dat hij dacht dat de Proud Boys een doel hadden om de verkiezingen van 2020 te stoppen, maar niet wist hoe dat doel zou worden bereikt.

“Ik had geen direct idee van waar ze heen gingen, hoe ze daar zouden komen.”

Bertino was op de dag van de rel niet in Washington, DC omdat hij thuis herstellende was van een steekwond die hij had opgelopen tijdens een eerdere pro-Trump-bijeenkomst, maar hij getuigde dat hij op een livestream-video had gekeken. Hij zag de menigte als het begin van de ‘volgende Amerikaanse revolutie’ en vertelde anderen Proud Boys dat hij tijdens de aanval tot tranen toe was gebracht.

“Ik was blij, opgewonden, vol ontzag en ongeloof dat mensen deden wat ze zeiden dat ze zouden doen”, zei Bertino tegen de jury. Toen de menigte neerdaalde op het Capitool, “betekende dit dat we mensen, de normies, genoeg beïnvloedden om ze voor zichzelf te laten opkomen en hun land terug te nemen en hun vrijheid terug te nemen”, zei hij.

In chats met andere Proud Boys moedigde Bertino leden aan om verder te gaan door hen te vertellen dat hij het Capitool op een livestream kon zien en dat er geen leden van Antifa bij het gebouw zouden zijn om de pro-Trump-menigte te stoppen.

Bertino stuurde ook een bericht: “Ze moeten het peloton halen” – waarvan hij getuigde dat het een verkeerd gespelde verwijzing naar Pelosi was. “Ze was het pratende hoofd van de oppositie en ze moesten haar uit de macht halen”, zei hij.

Tegen de avond van 6 januari werd Bertino boos op Trump-aanhangers omdat ze het Capitool verlieten, vertelde hij de jury.

“Zoals ik me op dit moment voelde, als we dat opbouwen opgeven, geven we ons land op”, getuigde Bertino. Hij stuurde gecodeerde berichten naar andere Proud Boys-leden, waarin hij zei dat “we hebben gefaald”, en “halve maatregelen betekenen niets”, en, verwijzend naar wetgevers in het Capitool, “Fuck angst: ze moeten worden opgehangen.”

“Toen ze eenmaal die stap hadden gezet, was er geen weg meer terug”, getuigde Bertino woensdag. “En ze besloten in feite te weigeren en weg te lopen nadat ze daar beneden al die chaos hadden veroorzaakt.”

“De revolutie was mislukt,” vervolgde hij, “omdat het Huis nog steeds door zou gaan om de verkiezingen te certificeren.”

Bertino vertelde de jury dat hij na 6 januari probeerde wat hij zag als belastende berichten op zijn telefoon te verwijderen en dat hij niet helemaal eerlijk was tegenover FBI-agenten toen ze hem vroegen naar de aanslag op het Capitool.

“Ik denk dat het een natuurlijk instinct is om jezelf en degenen van wie je houdt te beschermen”, getuigde Bertino.

“Ik hou van ze”, zei hij over de vijf beklaagden. ‘Ik wilde niet dat er iets ergs met ze gebeurde. Nog steeds niet.”