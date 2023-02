Protestmeer in Großbritannien, als bis zu 500.000 Arbeiter wegen Lohnforderungen ausziehen

Bis zu einer halben Million britischer Lehrer, Beamter und Lokführer haben am Mittwoch in der größten koordinierten Streikaktion seit einem Jahrzehnt wegen der Bezahlung gekündigt, wobei die Gewerkschaften mit weiteren Störungen gedroht haben, während die Regierung sich gegen Lohnforderungen durchsetzt.

Die Massenstreiks im ganzen Land schlossen Schulen, stoppten die meisten Bahnverbindungen und zwangen das Militär, an einem Tag, der als „Walkout Wednesday“ bezeichnet wird, in Bereitschaft zu gehen, um bei Grenzkontrollen zu helfen.

Nach Angaben der Gewerkschaften nahmen bis zu 300.000 Lehrer teil, die größte Gruppe, die im Rahmen einer umfassenderen Aktion von 500.000 Menschen beteiligt war, die höchste Zahl seit 2011, als Beamte massenhaft aus dem Amt gingen.

Premierminister Rishi Sunak verurteilte die Streiks, die Millionen von Kindern dazu zwangen, die Schule zu verpassen.

„Mir ist klar, dass die Bildung unserer Kinder wertvoll ist und sie es verdient haben, heute in der Schule unterrichtet zu werden“, sagte er.

Seine Regierung hat eine harte Linie gegen die Gewerkschaften eingeschlagen und argumentiert, dass das Nachgeben von Forderungen nach großen Lohnerhöhungen das Inflationsproblem Großbritanniens weiter anheizen würde.

UHR | Britische Lehrer und Krankenschwestern gehen raus:

Britische Lehrer schließen sich dem größten Massenstreik wegen Bezahlung an Bis zu einer halben Million britischer Lehrer, Beamter und Lokführer beteiligten sich an dem größten Streik seit mehr als einem Jahrzehnt, wobei die Gewerkschaften der Regierung mit weiteren Unterbrechungen drohten, wenn sie ihre Lohnforderungen nicht erfüllt. Dies liegt daran, dass Großbritannien eine Inflation von mehr als 10 Prozent verzeichnet hat.

Diese weitreichende Welle von Arbeitskampfmaßnahmen in Großbritannien wird von Arbeitnehmern in vielen Sektoren vorangetrieben – Gesundheitswesen, Transport und Bildung.

Im Mittelpunkt der Unruhen steht die Bezahlung.

Das durchschnittliche Lohnwachstum in Großbritannien verlangsamte sich nach der globalen Finanzkrise, und während es in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre allmählich wieder anzog, fielen die Lohnerhöhungen für Beschäftigte im öffentlichen Sektor im Allgemeinen geringer aus und brachten wenig oder gar keine reale Steigerung.

Die Kluft zwischen den Gehältern im öffentlichen und im privaten Sektor ist im vergangenen Jahr besonders deutlich geworden, da die Verbraucherpreisinflation zweistellig war. Die Gehälter im Privatsektor stiegen in den drei Monaten bis November im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozent, während die durchschnittlichen Gehälter im öffentlichen Sektor im gleichen Zeitraum um 3,3 Prozent gestiegen sind.

Die schlimmste Inflation seit 40 Jahren

Viele der besonders störenden Arbeitskämpfe finden in teilweise oder vollständig öffentlichen Sektoren wie dem Verkehr und dem Gesundheitswesen statt, an denen Eisenbahnpersonal, Sanitäter und Krankenschwestern beteiligt sind.

Großbritanniens schlimmste Inflation seit 40 Jahren, von etwa 10 Prozent in den letzten Monaten, hat die meisten öffentlichen Lohnangebote übertroffen und eine Krise der Lebenshaltungskosten verursacht, die sogar einige Menschen mit Jobs dazu gebracht hat, auf Lebensmittelbanken zurückzugreifen.

Viele Gewerkschaften sagen, dass die Löhne ihrer Arbeiter in den letzten 10 Jahren durch nur bescheidenes Wachstum untergraben wurden, was die Auswirkungen der jüngsten hohen Inflation, die durch steigende Energiepreise und die Nachwirkungen der Pandemie verursacht wird, weiter verstärkt.

Während einige Beschäftigte des privaten Sektors, von Containerhafenmitarbeitern bis hin zu Busfahrern, nach dem Streik Tarifverträge mit den Arbeitgebern abgeschlossen haben, gehen viele Streitigkeiten im öffentlichen Sektor weiter.

UHR | Krankenschwestern verlassen den Job:

Britische Krankenschwestern streiken und fordern bessere Bezahlung, um mit der Inflation fertig zu werden Tausende von Krankenschwestern im Vereinigten Königreich haben im Rahmen des größten Streiks, der den National Health Service des Landes erschüttert hat, ihre Arbeit niedergelegt. Sie sagen, sie seien überarbeitet, unterbezahlt und fordern eine Erhöhung um fünf Prozent über der Inflationsrate des Landes von 14 Prozent.

Eisenbahnpersonal, Krankenschwestern und Krankenwagen, Lehrer und Beamte fordern Gehaltserhöhungen, die der Inflation entsprechen oder diese übertreffen, sowie einige Verpflichtungen zu den Arbeitsbedingungen.

Die Gewerkschaft, die die Lehrer im staatlich finanzierten Schulsystem vertritt, hat eine über der Inflation liegende Vergütung gefordert, die vollständig von der Regierung finanziert wird.

Etwa 100.000 Beamte – die in Regierungsabteilungen arbeiten, vom Flughafenpersonal der Border Force bis hin zu Mitarbeitern von Führerscheinagenturen – haben ebenfalls Streiks durchgeführt, um eine Gehaltserhöhung von 10 Prozent zu fordern.

Die Schiene versetzt der ohnehin schon geschwächten Wirtschaft einen Schlag

Als Reaktion darauf hat die britische Regierung, die sich bei der Festlegung von Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst von unabhängigen Lohngremien beraten lässt, die Gewerkschaften aufgefordert, Streiks abzusagen, während sie Gespräche mit ihnen führt.

Es wurde argumentiert, dass inflationsgerechte Lohnerhöhungen nur weitere Preissteigerungen anheizen und Zinssätze und Hypothekenzahlungen weiter steigen lassen würden.

Die Forderungen an die öffentlichen Kassen kommen auch, wenn die Regierung ein Paket von Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen in Angriff nimmt, um die öffentlichen Finanzen zu reparieren und die Inflation zu zähmen.

In der Zwischenzeit haben Bahnstreiks zu weitreichenden Störungen für Pendler geführt und das Gastgewerbe in den Städten schwer beschädigt, da die Menschen zu Hause blieben. Ein Regierungsminister forderte die Briten außerdem auf, riskante Aktivitäten im Freien an einem Tag zu vermeiden, an dem Krankenwagenmitarbeiter streikten.

Laut dem Beratungsunternehmen Centre for Economics and Business Research (CEBR) gingen zwischen Juni und November mehr Tage durch Arbeitskämpfe verloren als in jedem halben Jahr seit über 30 Jahren.

Der CEBR schätzt, dass Streiks und die indirekten Auswirkungen von Arbeitsausfällen aufgrund von Bahnstreiks die Wirtschaft im letzten Jahr über acht Monate mindestens 1,7 Milliarden Pfund (2,8 Milliarden Cdn) gekostet haben, ein Bruchteil der jährlichen Gesamtleistung der Wirtschaft von über 2 Billionen Pfund (3,29 US-Dollar). Billionen Cdn).