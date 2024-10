De dag van de Jahrestag des Massakers der Hamas Terrorists in Israël is een Duits protest. Bundesweit gehen Tausende auf die Straße. De zorg voor veiligheid ligt bij de politie, in Berlijn gaat het om veiligheid.

Op 7 oktober werd de jaarlijkse Dag van de Hamas-Massakers in Israël opgeheven. Grotere demonstraties vonden plaats in Berlijn, Düsseldorf, Hamburg en München. In de Hauptstadt kunt u uw plaatselijke Propalestine-Kundgebung bezoeken. De politie is op haar hoede voor antisemitisme, en bondsminister Nancy Faeser van de SPD heeft haar grote bezorgdheid geuit over het antisemitisme.

In Berlijn-Kreuzberg Dit betekent dat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het protesteren onder de titel „Demo tegen Genocide in Gaza“, nadat de politie ongeveer 3500 mensen had bijgewoond. Aan het eind van de dag zijn er Stein- und Flaschenwürfe auf Polizisten. Demonstranten zijn bereid om door te gaan met politietoezicht, en zullen dat ook mogen doen. Meer mensen werden serieus genomen, „Aufgrund der Unfriedlichkeiten wurde die Versammlung abgebrochen“, erklärte aine Polizeisprecherin.

Ben Brandenburger Tor hatten sich Menschen zu einer proisraelischen Demonstratie vermmelt. Voor de weersomstandigheden van de stad werd een grote Israëlische vlag uitgegeven. Laut Polizei entfernten 500 mensen zum etwa ein Kilometer entfernten Bebelplatz. Dieser is symbolisch de „Platz van de Hamas Geiseln“ geworden. Aan de andere kant herinneren we ons de lessen die we uit het offer hebben geleerd.

In München kamen nach Polizeiangaben meer dan 8000 mensen zur Gedenkveranstaltung „365 Day – München tegen antisemitisme“ zuster. Daran nahmen der Israëlische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, en der President des Zentralrats der Joden in Deutschland, Josef Schuster, teil. Daarna kunt u een Gegendemonstration der Gruppierung „Palästina spricht München“ bijwonen onder de slogan „365 Day Genozid“ statt, an der 1200 Menschen teilnahmen.

In Düsseldorf beteiligten sich an einem Gedenkmarsch der Weltweiten Movement „Ren voor hun leven“ laut Polizei knapp 1000 Menschen, in Hamburg waren es beef 400 Teilnehmer bij een Protestmarsch. De Bewegung begint de Regelgeving met Gedenkspaziergängen en de Geiseln en de Opfer des Hamas-Überfalls.

CDU-Parteizentrale in Berlijn beschmiert

Bereits am Samstag hatte es Bundesweit in meer Duitse steden Demonstratie en gegeben. In Berlijn zijn meer dan 1000 mensen betrokken bij het politieke proces. Rundvlees 650 stuks voor een beter resultaat. Na de politie zijn er 49 serieuze festivals en beide professionele ontwikkeling in Berlin-Mitte en Rangeleien.

Tijdens de nacht was de CDU-Parteizentrale in Berlijn een farbattack. Laut Polizei heeft een schriftelijke schrijfopdracht en een ds-gebäude in Berlin-Tiergarten geschmiert, der im Kontext zum Nahostkonflikt stehen soll. Der für politieke motivatie Sancties zijn opgelegd door de Staatsschutz. Er kunnen geen andere dingen zijn die u kunt gebruiken.

In Duitsland is het altijd mogelijk om adequate demonstraties te houden met het oog op de toespraken van Israël. Het Centrum voor de Rechtspraak is de basis voor het joodse leven in Duitsland. „De Hemmschwelle, zu Gewalt gegen Juden aufzurufen en ook auszuüben, zinkt“, zei Zentralratspräsident Schuster. Er is een „anhaltende explosie antisemitischer Taten“ en een „mechanisme van de hasses“. De politiek van de strijd tegen antisemitisme is niet retorisch, zonder de noodzaak van “concreet vanwege politieke maatregelen en beschermingsmechanismen”.

De Bundesregierung zei dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat Israël in Duitsland leeft, evenals de joodse en joodse solidariteit. Het duurt niet lang voordat de burgers en burgers Glaubens in Deutschland in Angst en Schrecken leben müssten zijn, zoals Bundeskanzler Olaf Scholz in zijn podcast. “Antisemitisme en blinde Israel-Hass worden niet genegeerd. De Joden en de Joden hier in Duitsland schreeuwen de volledige solidariteit van onze staten – en de solidariteit van alle Anständigen in dit land”, zei Scholz.

De minister van Annalena Baerbock zei dat in het geval van een gast die werd blootgesteld aan het „Bild on the Sonntag“, de kinderen en joden in Duitsland onsmakelijk zouden zijn en dat antisemitische mensen zich tot hen aangetrokken zouden voelen. “We hebben onze gedachten bij elkaar gebracht. Met het hart van de samenleving”, aldus de Groene Politicus. Minister van Justitie Marco Buschmann van de FDP is aan de macht: “We zijn trots op ons leven. We zijn blij met de rechtsstaat, en onze burgers en burgers zijn veilig, en onze kinderen en jongeren in Duitsland zijn: burgers en burgers. „

Am Montag, dem eigentlichen Jahrestag des Hamas-Überfalls, sind bundesweit erneut Demonstraties en ook Gedenkveranstaltungen geplant. De Berliner Polizei is met 2000 man sterk op één dag. Een dergelijke interreligieuze dienst in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche werd gepresenteerd door bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Ik ben een wollen sich Teilnehmer op een stille Gedenkweg zum nahegelegenen Jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße. In München werd het offer van de terroristische aanslag van Hamas herdacht in de synagoge Ohel Jakob.