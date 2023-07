Der französische Präsident Emmanuel Macron steht am Nationalfeiertag am 14. Juli vor einem geteilten Land. Foto

Angesichts der jüngsten Ausschreitungen ist in Frankreich zum Nationalfeiertag ein Großaufgebot der Polizei auf der Straße. Es wurden neue Unruhen befürchtet, doch in der Nacht blieb es weitgehend friedlich.

Überschattet von der Sorge vor Neuem Unruhen Frankreich feiert heute, den 14. Juli, seinen Nationalfeiertag. Präsident Emmanuel Macron inspiziert die traditionelle Militärparade auf den Champs-Élysées in Paris. Ehrengast ist in diesem Jahr der indische Premierminister Narendra Modi.

Aus Angst vor Unruhen sind landesweit 130.000 Polizisten im Einsatz. In der Nacht blieb es zunächst ruhig, größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Es sei noch ruhiger als sonst, teilte Innenminister Gérald Darmanin am Freitagmorgen mit. „Vielen Dank an die Sicherheits- und Rettungskräfte, die gestern Abend mobilisiert wurden. Dank ihres enormen Einsatzes konnten die Volksfeste überall im Land durchgeführt werden.“ Frankreich verlaufen normal und wir sehen einen Rückgang der Sachschäden im Vergleich zu 2022.“

Der 14. Juli erinnert an die Französische Revolution, insbesondere an den Sturm auf das Bastille-Gefängnis Paris am 14. Juli 1789.

Tödliche Verkehrskontrolle

Nachdem vor gut zwei Wochen ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Paris einen Jugendlichen tödlich erschossen hatte, kam es in Frankreich seit Tagen zu schweren Unruhen. Beamte wurden mit Feuerwerkskörpern angegriffen und öffentliche Gebäude wie Polizeistationen und Schulen in Brand gesteckt. Tausende Autos brannten aus. Die Unruhen ließen nach. Aber Ängste waren jetzt Nationalfeiertag neue Unruhen.

Allein gestern und heute Nacht sollten 45.000 Beamte im Einsatz sein. Hinzu kommen Spezialeinheiten wie Hubschrauber, Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge. Der Bus- und Straßenbahnverkehr wurde in allen Ballungsräumen um 22 Uhr eingestellt. S-Bahn und Métro in Paris blieben in Betrieb. Mehrere Städte haben das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag aus Sicherheitsgründen abgesagt. Aus Sorge vor erneuten Ausschreitungen gilt bereits ein bundesweites Feuerwerksverbot. Bundesweit wurden über 150.000 Feuerwerkskörper beschlagnahmt, wie z Polizei angekündigt.

Ausnahmsweise keine Fernsehansprache

Angesichts der angespannten Lage verzichtete Macron auf die übliche Fernsehansprache zum Nationalfeiertag. Tatsächlich hatte er am 14. Juli die ersten Ergebnisse eines 100-Tage-Programms mit Verbesserungen in verschiedenen Politikbereichen bekannt gegeben, das die Regierung vorangetrieben hatte, um den harten Rentenstreit hinter sich zu lassen und wieder an Popularität zu gewinnen.

Macron sagte lediglich, er habe sich nicht dazu verpflichtet, am Nationalfeiertag Bilanz über den Erfolg der Regierungsarbeit zu ziehen. Seine Rede wird nun in naher Zukunft erwartet.

dpa