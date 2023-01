Proteste: Peru: Demonstranten fordern den Rücktritt des Präsidenten

Nach der Festnahme des ehemaligen Staatsoberhaupts wollte Dina Boluarte für Frieden sorgen. Das ging schief. Die Anhänger des linken Ex-Präsidenten wittern Verrat und tragen ihren Frust auf die Straße.

Die politische Krise in Peru gerät immer mehr außer Kontrolle: Bei Protesten gegen die Regierung ist es landesweit erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. In der Hauptstadt Lima feuerten Beamte am Freitag Tränengas in die Menge und Regierungsgegner warfen Steine, wie im Fernsehen zu sehen war. Rund 11.800 Polizisten seien im Einsatz, sagte Polizeichef Victor Zanabria. Seit Beginn der Proteste im Dezember sind in Peru Dutzende Menschen gestorben.

„Ich bedaure die Toten und Verletzten“, sagte der Sondergesandte des UN-Menschenrechtsbeauftragten Christian Salazar Volkmann am Freitag nach einem Treffen mit Regierungsvertretern. „Wir haben die Regierung auch um Informationen gebeten, wie sie diese Fälle untersuchen und in Zukunft verhindern will.“

Choas-Tage in Peru

In der südlichen Stadt Arequipa versuchten Demonstranten, den Flughafen zu stürmen, berichtete der Radiosender RPP. Regierungsfeindliche Beamte zündeten eine Polizeistation in der Provinz Chucuito an. In der Region Cusco zündeten Demonstranten ein Bergarbeiterlager an. Die Regierung rief für mehrere Regionen des südamerikanischen Landes den Ausnahmezustand aus.

Die Proteste richten sich gegen die Regierung von Interimspräsidentin Dina Boluarte. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Staatsoberhauptes, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Pedro Castillo. Der ehemalige Dorfschullehrer wollte einem Misstrauensvotum im Dezember zuvorkommen und löste den Kongress auf. Das Parlament enthob ihn daraufhin seines Amtes. Er wurde wegen Putschversuchs festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Vor allem die Ureinwohner aus dem armen Süden des Landes empfanden die Entlassung als einen Schlag der alten Eliten aus der Hauptstadt Lima gegen einen der ihren. Obwohl Boluarte Vizepräsidentin von Castillo war, wurde sie später aus seiner Partei Perú Libre ausgeschlossen und distanzierte sich von der Linken im Kongress.

Nach ihrer Vereidigung als erste Präsidentin Perus signalisierte sie schnell, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 im Amt bleiben wolle. Viele Kongressabgeordnete unterstützten ihren Plan – wohl um ihre Sitze länger im Parlament zu halten. In ihrer Antrittsrede warb die neue Staatschefin vor allem für die Unterstützung im Kongress und nicht für das Vertrauen der ländlichen Wählerschaft.

Castillos Anhängern im Süden war klar: Boluarte hatte ihrem einstigen Chef in den Rücken gefallen und verriet nun auch die Kleinbauern, Tagelöhner und Indigenen, die Castillo einst ins Amt gehievt hatten. Gerade für die Armen hatte der ehemalige Bauer und Gewerkschafter auch eine große symbolische Bedeutung: Er stand für das ländliche, indigene Peru, das sich von den europäischen Eliten in Peru stets verachtet fühlte.

Zusammenstöße und politische Krise

Doch die Sicherheitskräfte reagierten brutal auf die Proteste. Sieben Menschen kamen vor Weihnachten in Ayacucho ums Leben – besonders bitter in einer Region, in der die Wunden des Bürgerkriegs der 1980er-Jahre noch frisch sind. Obwohl Boluarte daraufhin zurückruderte und vorgezogene Neuwahlen für April 2024 ankündigte, flammten die Proteste im neuen Jahr erneut auf.

Seitdem kommt es fast täglich zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Vor allem die Sicherheitskräfte gehen mit äußerster Härte vor. Der staatliche Ombudsmann sah sich gezwungen, am Freitag eine offizielle Erklärung an die Polizei abzugeben und sie daran zu erinnern, dass Folter laut Verfassung verboten ist.

Peru befindet sich seit Jahren in einer politischen Dauerkrise. Der mächtige Kongress und die Regierung ringen ständig um die Macht, und alle neueren Präsidenten sind entweder im Gefängnis, sind ins Ausland geflohen oder werden untersucht. „Peru wird zunehmend unregierbar“, schreibt der Politologe Gonzalo Banda im Magazin Americas Quarterly. „Demokratie überlebt nur wegen der Inkompetenz ihrer Gegner, nicht wegen ihrer Stärke.“

dpa