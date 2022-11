Proteste nach Wohnungsbrand: In Xinjiang wächst die Wut auf „Null Covid“.

Wegen mehrerer Corona-Fälle verhängt China einen der längsten Lockdowns über die Region Xinjiang: 100 Tage lang sollen die Bewohner ihre Häuser nicht verlassen. Nachdem zehn Menschen bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen sind, kommt es in der Stadt zu massiven Protesten.

In der westchinesischen Provinz Xinjiang hat es massive Proteste gegen Corona-Lockdowns gegeben. “Beenden Sie die Sperrung”, skandierte die Menge auf den Straßen laut Videos, die am Freitagabend in den sozialen Medien gepostet wurden.

Überprüfungen der Nachrichtenagentur Reuters ergaben, dass die Videos in der Provinzhauptstadt Ürümqi veröffentlicht wurden. Andere Aufnahmen zeigten und hörten Menschen die chinesische Nationalhymne singen, mit dem Text „Erhebt euch! Alle, die nicht länger Sklaven sein wollen.“

China hat wegen der neuen Corona-Welle einen der längsten Lockdowns in Xinjiang verhängt. Viele der vier Millionen Einwohner von Urumqi dürfen ihre Häuser bis zu 100 Tage nicht verlassen. In den vergangenen zwei Tagen gab es in der Stadt rund 100 neue Corona-Fälle. In der Volksrepublik sind die Infektionszahlen zuletzt gestiegen, was eine baldige Lockerung der strikten Null-Covid-Politik unwahrscheinlicher macht.

Zehn Tote bei Wohnungsbrand

Auslöser der Proteste war ein Brand in einem Hochhaus in Ürümqi. Es brach am Donnerstagabend aus und tötete zehn Menschen. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Ansicht, dass das Gebäude teilweise verschlossen sei und viele Bewohner es deshalb nicht rechtzeitig heraus schafften.

Auf einer hastig einberufenen Pressekonferenz erklärten Vertreter der Stadt, die Corona-Maßnahmen hätten Flucht und Rettung nicht behindert. Einer von ihnen sagte, die Bewohner hätten das Gebäude schneller verlassen können, wenn sie die Sicherheitsvorkehrungen besser gekannt hätten. In Xinjiang leben etwa zehn Millionen Uiguren. Menschenrechtsgruppen und westliche Regierungen werfen China vor, die muslimische Minderheit zu unterdrücken.