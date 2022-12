Proteste in Peru: Mindestens 20 Verletzte bei Zusammenstößen, Tage nach dem Sturz des Präsidenten

CNN

Mindestens 20 Menschen, darunter vier Polizisten, wurden am Samstag bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in der südperuanischen Stadt Andahuaylas in den Anden verletzt.

Das Büro des Ombudsmanns sagte auf Twitter, es arbeite mit dem Gesundheitspersonal zusammen, um zu überprüfen, ob die Verletzten „angemessene medizinische Versorgung im städtischen Krankenhaus“ erhalten hätten, gab aber keine Einzelheiten zu den Verletzungen bekannt.

Es hieß, eine Reihe von Personen seien festgenommen worden, sagte aber nicht, wie viele.

Unterdessen berichtete die Nationalpolizei, dass zwei Polizisten, die von den Demonstranten gefangen genommen worden waren, inzwischen freigelassen worden seien und von medizinischem Personal untersucht würden.

Der Grund für den Protest vom Samstag ist noch nicht klar, aber Andahuaylas ist eine von mehreren Städten des Landes, in denen die Einwohner diesen Freitag auf die Straße gegangen sind, um den ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo zu unterstützen, der Anfang dieser Woche gestürzt wurde, laut Informationen, die von den Medien zur Verfügung gestellt wurden das Innenministerium.

Castillo wurde am Mittwoch von der Macht entfernt, nachdem er versucht hatte, den peruanischen Kongress aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Er wurde wegen des mutmaßlichen Verbrechens der Rebellion festgenommen und an einem einzigen Tag vom Gesetzgeber angeklagt.

Der peruanische Gesetzgeber bezeichnete den Schritt als Staatsstreich, und eine Mehrheit des 130-köpfigen Kongresses stimmte am selben Tag für die Amtsenthebung von Castillo, was mit der Vereidigung von Dina Boluarte auf die Spitzenposition endete.

Nach dem dramatischen Sturz und der Verhaftung ihres Vorgängers hat Perus neue Präsidentin am Donnerstag an ihrem ersten Tag im Amt vorgezogene Neuwahlen ausgeschlossen.

Castillo befindet sich derzeit ebenfalls in siebentägiger vorläufiger Haft, die der Oberste Gerichtshof am Donnerstag angeordnet hatte, nachdem er ihn als Fluchtrisiko eingestuft hatte.

Castillo sah sich einer Kaskade von Ermittlungen gegenüber, ob er seine Position nutzte, um sich selbst, seiner Familie und engsten Verbündeten zu nützen, indem er unter anderem mit Einfluss hausieren ging, um Gunst oder Vorzugsbehandlung zu erlangen.

Er hat wiederholt alle Vorwürfe zurückgewiesen und seine Bereitschaft bekräftigt, bei allen Ermittlungen zu kooperieren. Er argumentiert, die Anschuldigungen seien das Ergebnis einer Hexenjagd gegen ihn und seine Familie von Gruppen, die seinen Wahlsieg nicht akzeptierten.

Die Ombudsstelle wiederholte ihren „Aufruf an die Bevölkerung, bei ihren Protesten nicht zu gewaltsamen Mitteln zu greifen“ und forderte die Landespolizei auf, dass „alle Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen des Gesetzes zur Anwendung von Gewalt durchgeführt werden müssen“.