Jerusalem

CNN

—



In der 27. Woche in Folge sind in ganz Israel große Massen von Demonstranten gegen die Pläne der Regierung zur Justizreform demonstriert worden.

Die Organisatoren sagen, dass die Demonstranten in großer Zahl unterwegs sind und schätzen, dass 365.000 Menschen in Städten im ganzen Land demonstriert haben, wobei allein 180.000 Menschen auf den Straßen im Zentrum von Tel Aviv zu den bislang größten Protesten zählen.

Die Proteste finden kurz vor der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Einschränkung der gerichtlichen Kontrolle der Exekutive und Legislative am Montag in der Knesset, der nationalen Legislative, statt.

Die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat ihre Bemühungen um eine Justizreform erneuert, dieses Mal schrittweise, nach sechs Monaten heftigen Widerstands von Bürgern der Mitte, der Linken und sogar der Rechten, Militärreservisten und politischen Parteien.

Dieser zweite Versuch mobilisiert Demonstranten im ganzen Land, wobei ein Sprecher der landesweiten Protestbewegung eine „ganze Nacht“ verspricht.

Ende Juni erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, einer der umstrittensten Aspekte der von seiner Regierung vorgeschlagenen Justizreform, eine Bestimmung, die es der Knesset erlaube, Urteile des Obersten Gerichtshofs aufzuheben, sei gestrichen worden.

Israel hat keine andere Kontrolle über die Macht der Knesset als den Obersten Gerichtshof.

Als die Proteste an diesem Samstag ihren Höhepunkt erreichten, berichteten Social-Media-Videos und die israelische Presse, dass die israelische Polizei Wasserwerfer eingesetzt habe, um Demonstranten davon abzuhalten, eine der Hauptstraßen Tel Avivs zu blockieren.