Proteste im Iran: Schwere Zusammenstöße auf Teherans Straßen

Stand: 08.10.2022 18:54

Die Protestwelle im Iran reißt nicht ab. In der Hauptstadt Teheran brach auf den Straßen und an den Universitäten erneut die Wut gegen das Regime aus. Sicherheitskräfte gingen mit Gewalt gegen die Demonstranten vor.

Gut drei Wochen nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini ist der Iran nicht zur Ruhe gekommen. In der Hauptstadt Teheran verwendeten Demonstranten Molotow-Cocktails. Augenzeugen zufolge warfen sie die Benzinbomben auch auf Polizei und Sicherheitskräfte in der Nähe und vor der Teheraner Universität.

Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA bestätigte Benzinbomben gegen öffentliche Gebäude, nicht aber gegen die Beamten. Dem Bericht zufolge skandierten die Demonstranten erneut Parolen gegen die islamische politische Elite.

Hornkonzerte für Demonstranten

Auch vor der Elite-Universität Sharif sei es erneut zu Zusammenstößen gekommen, hieß es. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Dabei sollen Schüsse gefallen sein.

Die Zusammenstöße führten zu erneuten Staus auf einigen Hauptstraßen Teherans. Autofahrer sollen die Demonstranten mit Hupkonzerten unterstützt und systemkritische Parolen geschrien haben.

Schüler zu Raisi: „Geh weg“

Präsident Ebrahim Raisi besuchte die Al-Sahra-Universität in Teheran und sprach erneut von ausländischen Verschwörungsoperationen gegen die Islamische Republik. „Auch in den Universitäten wollen die Feinde jetzt ihre Ziele durchsetzen“, behauptete der Geistliche. Aber die iranischen Studenten und Professoren würden dafür sorgen, dass all diese Verschwörungen scheitern, sagte der Präsident laut der Nachrichtenagentur Isna.

In einem Video, das auf Twitter verbreitet wurde, sollen Schüler ihm „Geh weg“ zugerufen haben. Auch der oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hatte die Proteste gegen die Regierung zuvor als ausländische Verschwörung bezeichnet.

Offenbar Streiks in vier Städten

Die Proteste gegen das islamische System gehen nun in die vierte Woche. Die iranische Menschenrechtsgruppe Hengaw sagte, nach einem Aufruf zu Massendemonstrationen seien in vier Städten Demonstrationen und Streiks ausgebrochen. In den kurdischen Städten Sakkes und Sanandaj schossen Sicherheitskräfte auf Demonstranten und setzten Tränengas ein.

Die Proteste nehmen nach Ansicht von Beobachtern zunehmend die Form des zivilen Ungehorsams an. Andere sprechen auch von einer „digitalen Revolution“, weil die aufgezeichneten Videos der Protestaktionen im Land in den sozialen Medien gepostet werden. Die Demonstranten erreichen Millionen im In- und Ausland. Diese Strategie erschwert es Polizei und Sicherheitskräften, die Proteste niederzuschlagen.

Bürgerrechtsgruppen: 150 Tote

Die Kurdin Amini wurde am 13. September in Teheran festgenommen, weil sie angeblich gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen hatte. Sie starb drei Tage später. Über die Umstände ihres Todes gibt es widersprüchliche Angaben. Ein Gerichtsmediziner kam nach staatlichen Angaben zu dem Schluss, dass Amini nicht an Schlägen im Polizeigewahrsam, sondern an den Folgen einer Vorerkrankung gestorben sei.

Der Tod des jungen Kurden löste eine landesweite Protestwelle aus, die sich seit langem gegen die Führung des Landes und die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten im Allgemeinen richtet. Nach Angaben von Bürgerrechtsgruppen wurden bei den Protesten mehr als 150 Menschen getötet, Hunderte verletzt und Tausende festgenommen. Die iranische Regierung macht ihre Feinde – darunter die USA – für die Proteste verantwortlich. 20 Sicherheitskräfte wurden getötet.

Innenminister diskutieren über Abschiebungen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, Abschiebungen in den Iran seien „in der gegenwärtigen desaströsen Menschenrechtslage“ unverantwortlich. Sie forderte die Bundesländer auf, „schnellstmöglich“ zu reagieren.

Ihre Innenminister werden sich auf ihrer Konferenz wohl mit einem Abschiebungsstopp befassen. Das teilte der Vorsitzende Bayerns Innenminister Joachim Hermann mit. Bis dahin habe Bayern bereits Abschiebungen in den Iran ausgesetzt, mit Ausnahme von „Schwerverbrechern“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Paris rät, das Land zu verlassen

Frankreich empfahl derweil seinen Bürgern, den Iran so schnell wie möglich zu verlassen. Das Außenministerium in Paris begründete seine Empfehlung damit, dass französische Staatsangehörige bei einem Besuch des Landes einem hohen Risiko von Festnahmen, willkürlichen Inhaftierungen und ungerechten Strafen ausgesetzt seien. Das gilt auch für Touristen. Im Falle einer Festnahme sind die Achtung der Grundrechte und die Sicherheit nicht gewährleistet.

Auch das Auswärtige Amt in Berlin rät dringend von Reisen in den Iran ab. Für Deutsche bestehe die konkrete Gefahr, „willkürlich festgenommen, verhört und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt“ zu werden, heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen im Internet.